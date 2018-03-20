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20.03.2018 10:38
Рубрика: Экономика

Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Текст: Марина Гусенко

Субсидия на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры будет увеличена на пять миллиардов рублей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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На эту сумму увеличится размер имущественного взноса РФ в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом написано в постановлении правительства, размещенном на сайте кабмина.

Деньги пойдут на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Деньги на это в федеральном бюджете предусмотрены.

Кроме того, постановлением предусмотрена финансовая поддержка Крыму и Севастополю на переселение людей из аварийного жилья. Деньги придут из Фонда ЖКХ.

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