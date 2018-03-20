Сборная России по футболу презентовала гостевой комплект формы, в которой будет выступать на домашнем чемпионате мира.

Майка выполнена в белом цвете с "пикселями" серого цвета. Форма "вдохновлена стилем улиц", говорится в сообщении, размещенном в официальном "Твиттере" российской национальной команды.

Если у гостевой формы ярко выраженная молодежная направленность, то основной комплект можно назвать ретро.

Напомним, его верх выполнен в красном цвете с белыми вставками и отсылает к форме, в которой сборная СССР завоевала золотые медали Олимпийских игр-1988 в корейском Сеуле.

Добавим, что вчера гостевую форму презентовали еще несколько команд, пользующихся услугами того же экипировщика, что и россияне. Среди них команды Аргентины, Колумбии и Германии.