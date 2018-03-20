Президент США предложил казнить наркоторговцев

Дональд Трамп предложил применять к наркоторговцам высшую меру наказания.

"Если мы не будем более жесткими, мы просто будем терять время. Эта жесткость включает в себя смертную казнь. Некоторые наркоторговцы убивают тысячи людей за свою жизнь и разрушают еще больше жизней. А когда их ловят, они получают 30 дней тюрьмы, или год тюрьмы, или штраф. А если вы убьете одного человека, то вас казнят или вы проведете остаток жизни в тюрьме", - заявил президент США.

Глава Белого дома рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Мексикой, чтобы остановить контрабандный ввоз в США опиоидов. Как пишет ТАСС, в прошлом году американские таможенники и пограничники перехватили 680 кг фентанила. Это в три раза больше, чем в 2016 году.

По словам Трампа, "90% героина ввозится в Америку через южную границу". Президент США призвал заканчивать с "красивыми разговорами" и перейти к решительным мерам. В ближайшее время будет план по борьбе с наркоторговцами. В Белом доме отказались уточнить, при каких условиях преступникам может грозить высшая мера наказания.