При крушении британского военного самолета погиб один человек

Самолет британских ВВС Hawk, принадлежавший пилотажной группе Red Arrows, потерпел крушение в Уэльсе.

Инцидент не обошелся без жертв. По информации командования базы Valley, речь идет об инженере. Пилот получил незначительные повреждения и получил соответствующую медицинскую помощь.

"ВВС могут подтвердить, что при инциденте погиб инженер… Семья погибшего проинформирована о случившемся", - цитирует РИА Новости слова командира авиабазы Ника Такера-Лоу.

Данных о том, какие причины привели к крушению, нет.