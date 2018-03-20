Проезд в общественном транспорте Парижа предложили сделать бесплатным

Проезд в общественном транспорте столицы Франции Париже может стать бесплатным к 2020 году. Обсуждение этого вопроса власти Парижа намерены начать в начале лета. Об этом сообщает издание Les Echos.

Детально изучить экономическую модель проекта поручено городскому совету. Автор идеи - мэр Парижа Анна Идальго.

Она озабочена загрязнением городской среды, главную скрипку в котором играют автомобили.

Если идея будет поработана и поддержана, то ездить бесплатно в общественном транспорте столицы Франции смогут все желающие.

Но еще до 2020 года, автобусы, трамваи и другие виды общественного транспорта Парижа и его пригорода могут стать бесплатными для тех, кто старше 65 лет и у кого доход ниже 2,2 тысячи евро.