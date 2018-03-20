Публикуем бюджет Союзного государства на 2018 год

Доходная часть бюджета на 2018 составила 6,9 млрд российских рублей, расходная часть - 4.8 млрд и профицит - 2.05.
Помимо этого документа подписан и Декрет "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".
Декрет ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"
Приложение 1 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"
Приложение 2 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"
Приложение 3 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"
Приложение 4 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"
Приложение 5 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"
Декрет "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".
Приложение 1 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".
Приложение 2 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".
Приложение 3 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".
Приложение 4 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".
Приложение 5 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".