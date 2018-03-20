Публикуем бюджет Союзного государства на 2018 год

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства Александр Лукашенко подписал 16 марта главный финансовый документ Союзного государства - Декрет ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год".

Доходная часть бюджета на 2018 составила 6,9 млрд российских рублей, расходная часть - 4.8 млрд и профицит - 2.05.

Помимо этого документа подписан и Декрет "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".

Декрет ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"

Приложение 1 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"

Приложение 2 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"

Приложение 3 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"

Приложение 4 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"

Приложение 5 к Декрету ВГС "О бюджете Союзного государства на 2018 год"

Декрет "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".

Приложение 1 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".

Приложение 2 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".

Приложение 3 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".

Приложение 4 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".

Приложение 5 к Декрету "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2017 год".

