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20.03.2018 16:09
Рубрика: Власть

Путин поручил разработать план развития микроэлектроники

Текст: Кира Латухина
России нужна долгосрочная стратегия для развития микроэлектроники, заявил президент на совещании в Кремле.

Собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники - залог технологической и технической независимости России, база для инновационного развития экономики и повышения ее конкурентоспособности, сказал Владимир Путин.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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В отрасли работает 55 дизайн-центров, которые проектируют современную востребованную продукцию, действует ряд промышленных производств, но "доля их гражданской продукции на внутреннем рынке электронной компонентной базы пока, к сожалению, невелика - всего порядка 12 процентов, - констатировал президент. - Между тем, объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники весьма и весьма внушителен - по самым скромным оценкам, он составляет примерно 120 млрд рублей и, по мнению экспертов, в ближайшие десятилетия будет активно расти, в том числе с учетом цифровизации экономики, развития связи пятого поколения, интернета вещей и робототехники".

В рамках госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности на решение научных и технологических задач было выделено из бюджета более 62 млрд рублей, еще свыше 35 млрд было привлечено в качестве внебюджетных средств. "Это повысило конкурентоспособность отрасли и позволило увеличить объем выпуска продукции радиоэлектроники в 3,5 раза", - заметил Путин.

"Очевидно, что для эффективного развития микроэлектроники нужна комплексная долгосрочная стратегия, план действий, предусматривающих конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активного внедрения российской продукции как на отечественном, так и внешнем рынках", - сказал президент. Также нужно проработать вопрос формирования национального центра компетенций, который будет определять приоритетные технологические направления развития отечественной микроэлектроники.

Фото: Depositphotos.com
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"Очевидно, что в этой отрасли без поддержки государства, без заказов госкомпаний сложно обеспечить стабильную работу предприятий на начальных этапах", - также заметил глава государства и призвал максимально загрузить производственные мощности. "Большое значение имеют международные кооперационные связи. Речь идет о сотрудничестве с зарубежными партнерами, которое позволит сократить затраты и время запуска самих производств", - пояснил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр финансов Антон Силуанов, глава Ростеха Сергей Чемезов и руководитель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

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