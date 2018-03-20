Расходы на чиновников будут зависеть от доходов бюджета

Распоряжением правительства определены нормативы формирования расходов на содержание региональных властей в текущем году. Информация об этом размещена на сайте кабмина.

Как говорится в пояснительных документах, нормативы определены как соотношение объема расходов на содержание исполнительных, законодательных и прочих органов власти региона к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета в этом году. Подготовлен документ Минфином России.

Для разных регионов установлены разные нормативы. Так, к примеру, Красноярский край может потратить на содержание чиновников 1,6 процента от доходов бюджета, Кемеровская область - 1,9 процента, Тульская, Ростовская, Владимирская и Чувашская - по два процента.