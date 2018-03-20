Выражение "зарплата в конверте" давно устарело. Уже никто не рассовывает купюры в конверты с фамилиями работников, не запечатывает их и не передает с глазу на глаз. Все стало гораздо проще: зарплата "падает" на банковскую карточку - как обыкновенный перевод одного физлица другому. Пара кликов в приложении на смартфоне - и весь коллектив доволен. Правда, никто особо не задумывается о том, что и рубля от такого работодателя не ушло ни в соцфонды, ни в казну. Но белгородские власти все же задумались над решением этой застарелой задачи - как легализовать доходы.

Рубль пишем, два в уме

Случаи, когда зарплату полностью выдают "втемную" - все же редкость. Чаще всего работодатель "показывает" налоговой и социальным фондам оплату труда примерно в 10 тысяч рублей. Именно от этой суммы "минусуются" налоги и зависят другие платежи. Большинство практикующих такую систему фирм причисляют себя к малому бизнесу, а самим работникам еще на этапе телефонного собеседования жалуются:

- Что вы хотите? Если все по-белому, то я завтра закроюсь. А у вас тогда и такой работы не будет. Вам на бирже стоять хочется за пять тысяч? Ну а что, зато все пять - "белые".

Такая ситуация не устраивает не только большинство трудящихся, но и власти. Эксперты оценивают ежегодные суммы нелегальных зарплат на Белгородчине более чем в 10 миллиардов рублей - и это по самым скромным подсчетам. Получается, что налог на доходы физлиц от этой суммы добавил бы в казну 1,3 миллиарда - немалые деньги для бюджета региона.

Кампания по легализации доходов в Белгородской области началась несколько лет назад. Сначала в регионе "привязали" уровень доходов к официальному МРОТ: в реальном секторе экономики человек, по мнению чиновников, не может получать менее двукратной суммы "минималки". Так, если с начала нынешнего года МРОТ составил 9489 рублей, то у сотрудника белгородских фирм зарплата не может быть ниже 22 тысяч. Если работодатель "показывает" меньше - а это легко увидеть по налоговым сборам - значит, есть повод для проверки. В районы выезжает региональная рабочая группа для мониторинга ситуации на рынке труда, смотрит, какие предприятия платят по 15, а то и 13 тысяч рублей в месяц за полную занятость сотрудника. Беседуют с их владельцами. Конечно, есть случаи, когда платить больше невозможно по объективным причинам: небольшие объемы производства, старт нового бизнеса, сложности с рынком сбыта… Однако значительная часть работодателей просто экономит.

- Я уже год без работы, - признается переехавший в Белгородскую область инженер-судостроитель Михаил. - Я, конечно, понимал, что моря здесь нет и придется менять специализацию. Я могу работать в автомастерской, мне это нравится. Мы с ребятами в Петропавловске за ночь могли двигатель перебрать. И вот мне советуют: так иди! Вакансий - море. Но начинаю звонить, и везде мне говорят: восемь тысяч белыми, остальное - так, сказать, в конверте. В целом - до тридцати в месяц выйдет. Я понимаю, что для Белгорода это очень достойная зарплата, но меня не устраивает как раз то, что часть - и немалая - в конверте. Я так в жизни не работал. А друзья надо мной посмеиваются: мол, тут так принято.

Рост есть

Начальник управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Сергей Воронин приводит такую статистику: в прошлом году инспекторы проанализировали деятельность более трех тысяч предприятий и фирм, побеседовали со всеми руководителями и владельцами, пригласив их на заседания профильной комиссии. В результате 86 процентов руководителей компаний легализовали зарплату.

Сергей Воронин добавляет: провести заседание комиссии так, чтобы оно принесло результат в виде платежа, не так просто.

Эксперты оценивают ежегодные суммы нелегальных зарплат на Белгородчине более чем в 10 миллиардов рублей

- Этому предшествует серьезная аналитическая работа, - поясняет он. - Первое, что привлекает наше внимание, - низкая заработная плата на том или ином предприятии. Мы получаем информацию о фирме из открытых источников, анализируем оборот, оцениваем перечень выпускаемой или перепродаваемой продукции, сведения о заключенных договорах, сделках и данные о средней заработной плате по отрасли. Допустим, выясняется, что средняя зарплата в строительной фирме составляет шесть тысяч рублей. Все мы понимаем, что не может быть подобного вознаграждения в отрасли. Такого рода работодателей мы выявляем, а потом разговариваем с ними на языке цифр. Большинство начинает смущаться, и, смотришь, на следующий день нам приносят платежку: мол, все оплачено.

Сейчас, когда налоговая служба администрирует и страховые взносы, выявление недобросовестных бизнесменов становится еще более важной задачей для инспекторов. По словам Воронина, в минувшем году выросли поступления как налоговых платежей, так и социальных. Первые увеличились на 18 процентов, вторые - на восемь.

- У налоговой службы множество инструментов для подобной деятельности, - отмечает руководитель управления ФНС. - К тому же налажены прочные связи с коллегами из правоохранительных органов. Но в целом, я должен сказать, уровень налоговой культуры самих граждан постепенно растет. Люди понимают, что платить налоги - это наша обязанность.

Из света в тень

Современному работодателю важны высококвалифицированные сотрудники, в том числе рабочих специальностей. А таковые, как правило, на "конверты", пусть и электронные, уже не согласятся. У них более высокий уровень запросов. Так, белгородка Ирина, попросившая не называть ее фамилию, рассказала о ситуации, в которую попал ее муж.

- Он работает в торговле, получает хорошую по нашим меркам зарплату, но "серую". А нам ну очень нужно жилье поменять, без ипотеки - никуда. Я в декрете, ни в одном приличном банке мне нужную сумму не дадут, ему - с его официальным доходом - тоже, - рассказывает она. - И мы решили: надо увольняться и искать другую работу. Пусть заработок будет меньше, но легальный - иначе нас на порог банка не пустят. Удивительно, но решение проблемы пришло оттуда, откуда не ждали. Начальник сказал мужу: полгода буду тебе платить всю сумму по-белому. Действительно, так и произошло. Теперь кредит оформляем.

О том, возвращаются ли "в тень" те предприятия, которые удалось однажды из нее вывести, экспертам сказать пока сложно. Сергей Воронин, к примеру, говорит, что об очередном снижении зарплат на предприятиях, уже взятых на карандаш, в ФНС, конечно, узнают.

- Мы такие факты обязательно проверяем, - подчеркивает он. - Однако, как правило, причины для снижения сумм заработков есть: или оборот упал, или еще какие-то проблемы возникли. Но с подобными жалобами работники к нам еще не обращались. Если обратятся - разберемся.