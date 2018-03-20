В хозяйстве у костромского фермера Евгения Василенького в разгар отелов произошло ЧП: из-за внезапно образовавшегося долга аграрию отключили электричество. От неминуемой гибели новорожденных телят в морозы спас резервный бензогенератор. Кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации - решит суд. Между тем отношения бизнесменов с поставщиками ресурсов остаются напряженными. Обе стороны считают: что-то нужно менять.

Подстелить соломки

Добротную новую ферму у деревни Орлово в Сандогорском сельском поселении Костромской области видно издалека. Амбар завален тюками с сеном, неподалеку в загоне пасутся непривычные для костромской глубинки тучные коровы мясной абердин-ангусской породы, покрытые густой шерстью.

- Этим холод не страшен: спокойно выдерживают минус 25. А вот костромская и айширская породы к таким условиям не приспособлены. Для них мы на средства гранта развития семейных ферм построили новое здание на 100 голов. Сейчас у нас их уже 79, планируем расширяться, - не без гордости демонстрирует свои владения фермер Евгений Василенький.

В ближайшие дни на ферме ожидают появления на свет нескольких малышей. Для новорожденных телят в загоне стоит специальный "беби-бокс", в котором поддерживается комфортная температура. А в сарае неподалеку стоит "спаситель" фермы - бензиновый электрогенератор.

- Если бы не эта техника, зиму мы могли и не пережить. Телята замерзли бы, а электрическая машинная дойка - встала. В день коровы дают до 300 литров молока. Вы знаете, что будет, если их сутки не подоить? - рассказывает аграрий.

В разгар морозов на ферму Василенького приехали энергетики и отключили электричество. За долги. До этого в хозяйстве была проверка, которая выявила, что один из установленных на ферме электросчетчиков неисправен. Счетчик забрали в Кострому на экспертизу, которая показала, что прибор на 50 процентов занижает показатели потребления энергии. На Василенького составили акт о безучетном потреблении электричества, выставив ему дополнительный счет более чем на полмиллиона рублей. Денег для оплаты такой суммы у фермера не оказалось.

- Все счета за электричество я всегда оплачивал исправно. Обычно в месяц на ферме "нагорало" от 8 до 15 тысяч. А тут вдруг мне выставили 670! Сказали: "Счетчик неисправен. У тебя 15 кВт выделенной мощности - вот и плати по максимуму". Умножили на количество дней с момента последней проверки - и получилась такая сумма, - рассказал фермер.

В последние годы проблема "заряженных" счетчиков приобрела значительные масштабы

Через месяц после изъятия прибора Евгения Василенького пригласили в лабораторию ЦСМ, где сообщили, что заводские пломбы на счетчике не нарушены, однако внутри обнаружилась кустарным способом изготовленная перемычка, замедляющая его работу.

- Внутрь счетчика я не залезал, пломбы не тронуты. Счетчик находился в опечатанном железном ящике, залезть в который без повреждения дополнительной пломбы энергетиков невозможно. Этот счетчик, как и предыдущий, я купил в магазине, у меня и гарантийный талон сохранился. Кому он на самом деле предназначался с такой "начинкой" - неизвестно. А последствия для меня оказались печальные: ферме пришлось полтора месяца выживать на генераторе, - поясняет Евгений Василенький.

Мечты и слезы

В деревню Орлово Костромского района многодетная семья Василеньких перебралась из Москвы. Сначала Евгений с женой и тремя детьми приезжали в эти края только летом на дачу. А три года назад решили обосноваться здесь окончательно. Семье выделили около 50 гектаров пустующей земли, выдали разрешение на строительство фермы, курятника, свинарника, ангара для техники. Приезжие бойко взялись за работу: возвели постройки, закупили племенных коров и планировали расширять рынки сбыта молока. Но история с электричеством нарушила все планы.

- Мы заплатили за третье технологическое подключение 15 тысяч рублей, и на ферму протянули новый кабель. У нас закуплено оборудование для пастеризации и пакетирования молока. Планировали производить сливки, сметану, йогурты, сыр. Линия полностью готова, протестирована. Но пустить ее нельзя: как только придет счет-фактура с внезапно возникшим долгом за неисправный счетчик - нас снова могут отключить без суда. А как в таких условиях исполнять договоры с потребителями? - сетует фермер.

Сейчас вся надежда аграриев - на решение суда. На днях разбирательство началось в областном арбитраже.

- Я готов оплатить ту разницу, которая образовалась из-за некорректной работы счетчика. Но 670 тысяч - это совершенно нереальная, заоблачная сумма! Я считаю, что сельхозтоваропроизводители становятся заложниками энергетиков, которые отключают потребителей без суда и следствия. Эту ситуацию надо как-то менять, - считает глава КФХ.

Куда ушли миллионы?

В филиале МРСК Центра "Костромаэнерго", куда редакция "РГ" обратилась за комментарием, сообщили, что в последние годы проблема "заряженных" счетчиков, снабженных всевозможными устройствами для воровства электроэнергии, приобрела значительные масштабы.

- Только за 2017 год в Костромской области был выявлен 1251 факт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Нанесенный ущерб по ним превысил 65,6 миллиона рублей! В полицию направлено 416 материалов, в результате 110 человек привлечены к административной ответственности, при этом расчет ведется в соответствии с законодательством, - сообщил в беседе с "РГ" представитель службы безопасности компании Александр Коротин.

По данным энергетиков, чаще всего на безучетном потреблении, то есть воровстве электричества, попадаются частные лица. Сэкономить на счетах за ЖКХ пытаются и скромные пенсионеры, и весьма состоятельные граждане, владельцы элитных коттеджей и депутатских мандатов. В стремлении замедлить работу счетчиков "народные умельцы" прибегают к помощи всевозможных устройств и магнитов. Как только счетчик внутри квартиры начинает занижать показания, его "экономия" автоматически бьет по карману соседей, вынужденных оплачивать завышенные счета за электроэнергию по статье "общедомовые нужды".

Но наибольший экономический ущерб наносят все же не частники, а владельцы предприятий, поставившие воровство электричества на промышленные рельсы.

Недавно в Галиче поймали двух бизнесменов, которые вмонтировали в счетчики на своих предприятиях электронные устройства, не предусмотренные заводом-изготовителем. Ущерб от их "предприимчивости" превысил пять миллионов рублей. В Сусанинском районе Костромской области владелец пилорамы установил блокирующие устройства не на одну, а на все три фазы электросчетчика. Когда к нему приехали проверяющие, то увидели работающую на полную мощность промышленную линию деревообработки и "спящий" прибор учета. В ответ на претензии контролеров владелец пилорамы сказал, что "им все показалось". Он невозмутимо нажал кнопку на пульте дистанционного управления - и счетчик мгновенно заработал. Когда полицейские изъяли прибор, то обнаружили внутри него скрытое электронное устройство. Против предпринимателя возбудили дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Если вину бизнесмена удастся доказать в суде, ему грозит до пяти лет заключения.

По мнению Александра Коротина, проблему "заряженных" счетчиков могла бы решить корректировка законодательства:

- Нам нужны сертифицированные центры проверки счетчиков до их ввода в эксплуатацию, - убежден Александр Коротин. - Сейчас энергетики не наделены правом проверки счетчика до его установки. Если заводские пломбы не повреждены, мы обязаны его подключить не вскрывая. Между тем в Интернете полно сайтов, которые рекламируют услуги продажи уже "заряженных" счетчиков. При этом некоторые конторы работают чуть ли не по одному юридическому адресу с официальными заводами-изготовителями. Я считаю, эту практику нужно пресекать. Нам нужны сертифицированные центры по проверке счетчиков до их ввода в эксплуатацию.

Комментарии

Алексей Ситников, кандидат сельскохозяйственных наук, член комитета ГД по аграрным вопросам:

- Вопрос гарантированного обеспечения сельхозтоваропроизводителей энергоресурсами должен быть законодательно закреплен. Готовим с коллегами соответствующий законопроект. Сегодня аграрии вообще не защищены от поставщиков энергоресурсов. При этом последствия даже кратковременного отключения электроэнергии, газа, тепловой энергии губительны и ставят под угрозу продовольственную безопасность страны. Вопрос передачи полномочий энергоснабжающим организациям на проверку приборов учета не решит проблемы зависимого положения сельхозтоваропроизводителей перед монополистами в сфере поставки энергоносителей. Необходимо законодательно запретить отключение сельхозтоваропроизводителей от поставок энергоносителей до вступления в силу соответствующих решений судов высшей инстанции.

Наталья Шумская-Сколдинова, старший помощник прокурора Костромской области:

- За прошлый год прокуратура области направила в суд исковые заявления о блокировке 38 сайтов, на которых рекламировались устройства, предназначенные для воровства электроэнергии. С начала года - еще 10. Иски были удовлетворены, на основании вступивших в силу решений судов Роскомнадзор эти ресурсы заблокировал. Но сайты появляются вновь и вновь, их блокировка ведется постоянно.