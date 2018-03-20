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20.03.2018 12:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

К ЧМ по футболу открылся фанатский вестибюль станции "Спортивной"

Текст: Сергей Бабкин

В московском метро после годичной реконструкции открылся южный вестибюль "Спортивной": через него пассажиры выходят к "Лужникам", к МЦК. Как заявил мэр Сергей Собянин, теперь станция примет на треть проезжающих больше, чем до начала ремонта.

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Еще в прошлом году власти заявляли, что реконструкцию вестибюля "Спортивной" нужно завершить к началу чемпионата мира по футболу. Изначально планировалось открыть вход в мае, но строители успели раньше: как раз к товарищескому матчу Россия - Бразилия 23 марта. За год сделали все, чтобы пассажиры могли как можно скорее и безопаснее входить и выходить со станции, даже когда собираются толпы фанатов. Вместо трех 60-летних эскалаторов установили четыре современных. Касс теперь тоже не три, а четыре. Аналогично и с турникетами: было 11, стало 13. Естественно, с прозрачными дверцами. В дальнейшем планируется точно так же изменить и северный вестибюль.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Работы велись благодаря масштабной программе реконструкции в метро, - сказал Собянин. - На тех станциях, которые служили полвека, требуется серьезная замена эскалаторов, ремонт. Собственно, что мы и делаем. Реконструированы уже 14 станций, в ближайшие три года отремонтируют еще 10".

Как уже писала "РГ", среди самых значимых проектов реконструкции выделялись работы на "Бауманской" и "Фрунзенской", а также на нескольких станциях Филевской линии. Ранее столичный стройкомплекс анонсировал начало масштабного ремонта на "Смоленской". Скорее всего, он стартует уже после ЧМ-2018.

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