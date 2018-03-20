На покупку квартиры в Москве понадобится больше 9 лет

Девять лет и шесть месяцев понадобится семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру комфорт-класса в Москве. К таким выводам пришли аналитики крупного риэлторского агентства.

По подсчетам экспертов, московская семья со средним доходом в прошлом году заработала примерно 905 тысяч рублей. При этом средняя цена на квартиру площадью 58,2 кв. м. в пределах "старой" Москвы стоила 8,77 млн рублей.

Накопить на нее с учетом минимальных расходов у семьи получится за 9 лет и 6 месяцев. Такую цифру аналитики высчитали, разделив стоимость жилья на годовой заработок супругов.

По мнению экспертов, в целом квартиры в столичных новостройках стали доступнее, чем до кризиса 2014 года.