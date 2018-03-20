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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Закончили дело

Обвиняемый в шпионаже останется в СИЗО до суда
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Мосгорсуд признал законным продление ареста гражданину Украины Роману Сущенко, который обвиняется в шпионаже против России.
Суд вернулся к рассмотрению иска против Филиппа Киркорова

Ранее столичный суд продлил срок ареста Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово", до 30 марта. ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

Сам Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал в Париже и являлся собственным корреспондентом "Укринформа". В Москву, по его словам, он приехал не по работе, а навестить родственников. Украинское национальное агентство "Укринформ" также подтвердило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом, а в Россию приехал во время своего отпуска. Уголовное дело Романа Сущенко в настоящий момент завершено, оно передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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