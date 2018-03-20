Новости

Самолет на водородном топливе покажут на форуме "Армия-2018" 12:02
Жителя Кургана оштрафовали за селфи с перевернутой иконой 11:55
Памфилова: Результаты выборов президента отменены на семи участках 11:50
Шувалов: Россия может "закрутить спираль" экономического роста 11:47
Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах 11:31
Между Петербургом и Хельсинки пустят беспилотные автомобили 11:30
В Орле 1600 инвалидов оставили без соцпомощи 11:25
В Петербурге водитель Hummer обстрелял полицейских 11:09
Евгений Курчич представит Беларусь на "Славянском базаре" 11:00
В Сыктывкаре из-за вспышки ОРВИ закрыли школы 10:58
Volkswagen укоротит внедорожник Teramont 10:58
В Крыму обнаружен схрон оружия и боеприпасов 10:52
Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик 10:49
Жительница Камчатки погибла из-за обледеневшей дороги 10:49
Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу 10:48
Российские моряки застряли в ОАЭ без продуктов и зарплаты 10:41
Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 10:38
Нижегородский экс-глава УФНС арестован по подозрению в коррупции 10:35
На Урале прилетевшим из Таиланда туристам потребовалась помощь врачей 10:31
Видео: Российские летчики перекрыли маршруты "боевиков" в Киргизии 10:24
На жителя Крыма завели дело за участие в украинском батальоне 10:24
Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру 10:21
Города Крыма сняли из космоса 10:20
Медики подтвердили одну из главных опасностей алкоголя 10:14
В Минске презентуют четырехтомник истории культуры Беларуси 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Два человека погибли, восемь пострадали в результате столкновения международного автобуса с грузовиком, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В Югре четыре человека погибли в ДТП

Авария произошла в 8.40 на федеральной трассе М-4 "Дон". По предварительным данным, автобус Москва - Ереван с 50 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу грузовиком Mercedes.

Погибли водитель грузовика и один из пассажиров, еще восемь пассажиров получили травмы.

По предварительым данным, водитель автобуса не справился с управлением, рассказали в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, они уточняют подробности аварии.

Главное сегодня

Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру
Шувалов: Россия может "закрутить спираль" экономического роста
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля
Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ