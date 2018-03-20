Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик

Два человека погибли, восемь пострадали в результате столкновения международного автобуса с грузовиком, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в 8.40 на федеральной трассе М-4 "Дон". По предварительным данным, автобус Москва - Ереван с 50 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу грузовиком Mercedes.

Погибли водитель грузовика и один из пассажиров, еще восемь пассажиров получили травмы.

По предварительым данным, водитель автобуса не справился с управлением, рассказали в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, они уточняют подробности аварии.