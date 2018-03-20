С 1 июля 2018 года вступят в силу поправки в федеральное законодательство о госзакупках. Они призваны сократить бумажный документооборот и расширить возможности для участия в торгах малого и среднего бизнеса. Готовы ли к нововведениям на местах? Ситуацию изучил корреспондент "РГ".

Приключения неуловимых

Поправок в законы о контрактной системе (44-ФЗ) и о закупках у госкомпаний (223-ФЗ) ждали три года. Еще в 2015 году в первом чтении был одобрен законопроект, призванный повысить прозрачность системы. В конце 2017 года он был утвержден в окончательной редакции. С 1 января в силу вступили уточняющие положения, с 1 июля начнут действовать основные. Переходный период составит полгода.

Одно из главных новшеств - перевод всех открытых закупочных процедур в электронную форму. Раньше она использовалась только при проведении аукционов. Существуют и другие способы определения поставщика - конкурсы, запросы котировок и предложений. С 1 июля они тоже будут проводиться в электронной форме. Способ заказчик по-прежнему будет выбирать сам. Казалось бы, вопрос сугубо технический. Однако до сих пор в законе не было определения "электронная площадка", поэтому не было и четких требований.

- Поправки позволят бизнесу эффективнее защищать свои права, - считает глава отдела контроля закупок орловского УФАС Сергей Бочков. - Например, расширен список оснований для обжалования в антимонопольном органе действий заказчиков, комиссий, осуществляющих закупки и операторов электронных площадок.

Жалобы будут рассматривать по ускоренной процедуре в течение семи рабочих дней. Это важно при закупках продуктов питания и лекарств, то есть в тех сферах, где медлить нельзя. Правда, у проигравшей стороны сохраняется право обжаловать решение антимонопольного органа в арбитражном суде. А там тоже сроки, что нивелирует значимость изменений.

Жаловаться на организаторов торгов смогут и те, кто в них не участвует. Но введены ограничения, чтобы жалобы не превратились в способ борьбы с конкурентами. Заявление надо подать до окончания приема заявок на участие в торгах. Если оно поступит позже, то антимонопольная служба не станет его рассматривать, но обязана отправить заявителю уведомление в течение трех рабочих дней.

- Вводятся меры защиты от недобросовестных жалобщиков, - поясняет Сергей Бочков. - То есть от тех, кто заинтересован в отмене закупки после определения участников.

Жаловаться на организаторов торгов смогут и те, кто в них не участвует

Речь идет об обжаловании порядка размещения информации о проведении торгов и порядка подачи заявок на участие в них. Если заявитель считает, что организатор отклонил его заявку необоснованно или отдал предпочтение "своей" фирме, то может жаловаться на прежних основаниях.

Вопрос в том, что заказчики научились обходить запреты, и поправки эту практику вряд ли искоренят. Так, на днях орловское УФАС завело дело на администрацию одного из районов. Предприниматель хотел принять участие в торгах на право аренды земли. Организаторы не нарушили процедуру извещения. Однако подать заявку бизнесмену не удалось. ИП отправил в администрацию своего представителя. Тот прождал с 10 до 17 часов, но чиновники на рабочих местах не появились. На телефонные звонки не отвечали. Где были, чем занимались? Заявку некому было подать, и это в заключительный день приема. На следующее утро возмущенный ИП явился в полицию и потребовал проверить, почему чиновников не было на работе. Не прошло и десяти минут, как в РОВД приехал глава администрации. Он сам принял заявку у ИП, который взамен пообещал не подавать заявление в полицию. Казалось, дело улажено. Но спустя пару дней предприниматель получил отказ в допуске к торгам, поскольку заявку подал… с опозданием. Обстоятельства выясняет антимонопольная служба.

Разделяй и властвуй

В контрольно-счетной палате говорят, что в сфере госзакупок - наибольший объем нарушений с финансами. Нередко это происходит из-за "глупых" ошибок, которые допускают ответственные лица. Одна из причин - большое количество бумажной работы. Переход на электронный документооборот должен облегчить труд. Но уйдут ли ошибки в прошлое?

Не решат поправки и проблему искусственного дробления и укрупнения лотов. Это распространенная практика. Так, в Орловской области ее применяют при отборе дорожных подрядчиков. В Мценском районе дороги чиновники искусственно делили на участки, что позволяло заключать контракты с единственным поставщиком. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- В прошлом году было проверено расходование 2,7 миллиарда рублей из регионального дорожного фонда, - рассказал председатель областной КСП Иван Левин. - Было выявлено нарушений на 480 миллионов рублей. Из них 417 - неэффективное использование бюджетных средств.

Смысл проведения закупок заключается в том, чтобы экономить казенные средства. Участники сбивают цену, чтобы получить контракт. Сэкономленные средства можно пустить на дополнительные закупки. Однако процедура не так эффективна, как могла бы быть. В 2016 году было сэкономлено 2,2 процента средств, в 2017-м - всего-то 0,6 процента.

Судя по отчету КСП, за два года на дорожных закупках бюджет области сэкономил чуть более 20,5 миллиона рублей. В сравнении с потраченными 2,7 миллиарда - это ничто. Аудиторы "копнули" глубже и выяснили, что организаторы укрупняли лоты. Видимо, кого-то это вынудило отказаться от участия в торгах.

- Аудиторы посчитали нарушением ситуацию, когда контракт на строительство нескольких дорог торгуется одним крупным лотом, - так прокомментировал итоги проверки глава облдепартамента дорожного хозяйства Денис Блохин. - В таком случае вся сумма автоматически попадает в графу "нарушения".

В частности, претензии возникли к закупкам на 461 миллион рублей. В один лот объединили разные дороги. Это отдельные объекты, и их можно было "проторговать" по одному. Принять участие в "едином" аукционе способна только крупная фирма - надо внести серьезный залог. Конкурентов в подобных случаях обычно не бывает.

- Если торги проведены и заключен договор, а комиссия выявила нарушения при их организации, то мы подаем иск о признании документов недействительными, - говорит Сергей Бочков. - Это делается для защиты прав неопределенного круга лиц, которые пострадали или могли пострадать от допущенных действий.

По результатам рассмотрения жалобы организатору торгов и оператору электронной площадки также может быть внесено предписание. Ответственность за нарушения предусмотрена КоАП РФ. Размер штрафов варьируется от двух до 300 тысяч рублей. Кстати, УФАС уже оштрафовало главу облдепартамента за то, что лоты на ремонт дорог не были разделены на несколько контрактов.

Пеняют на себя

Поправки в 223-ФЗ призваны облегчить доступ к торгам малых и средних компаний. Конкурировать с крупными организациями им сложно. Поэтому еще в 2015 году ввели особые правила. Госкомпании обязали отдавать малому и среднему бизнесу не менее 18 процентов закупок. Специальные закупки у них до 2018 года должны были составлять не менее 10 процентов, теперь - не менее 15.

В новой редакции закона установлен закрытый перечень возможных способов закупки. Причем все закупки только у малого и среднего бизнеса должны проходить в электронной форме. Список площадок для их проведения будет утвержден позже.

Требование в регионах в основном соблюдается. Малому и среднему бизнесу отдают порой даже больший процент. Активно механизм используется при заключении договоров с поставщиками питания для школ и детсадов. Вероятно, участвовать в торгах им станет проще. Но проблема кроется не в процедуре. Плату за работу порой приходится ждать годами - вот в чем беда.

Чиновники заключают контракты, зная, что платить за работу нечем

- Вопросы исполнения обязательств органами власти перед бизнесом не остаются без внимания, - заверил прокурор Орловской области Иван Полуэктов. - Так, в прошлом году к административной ответственности было привлечено шесть руководителей, заключивших контракты с превышением доведенных бюджетных лимитов.

Чиновники проводят торги и заключают контракты, зная, что платить нечем. И сами советуют подрядчикам идти в суд. С заказчиков взыскивают пени и штрафы, и бюджет переплачивает за контракты. Жаль, что эти расходы в отчетах не фигурируют. Было бы любопытно сравнить потери с экономией на торгах. Может, и нет никакой экономии?

Прокуроры подали уже свыше 40 исков к чиновникам, заключившим контракты без финансового обеспечения. Потребовали взыскать с них более семи миллионов рублей в порядке регресса - из своего кармана возместить убыток, причиненный бюджету из-за пеней. А в Орле на сотрудников мэрии даже завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

- У муниципального образования сложилась задолженность перед юрлицами и индивидуальными предпринимателями по выполненным контрактам, - пояснил Иван Полуэктов. - На основании решений судов с администрации города в их пользу была взыскана пеня и госпошлина на сумму более пяти миллионов рублей.

Проверка показала, что не все подрядчики, отсудившие деньги, уложились в сроки или выполнили контракт качественно. Однако чиновники претензии им не предъявили, в суды за наложением штрафов и пеней не обращались. Бюджет мог и должен был заработать на этих контрактах, но, наоборот, потерял свыше пяти миллионов. Вот почему завели дело - подозревают умысел.

P. S.

Действенного внесудебного механизма защиты от неисполнения органами власти условий договоров все еще нет. Следовательно, бизнес так и будет подавать иски, а бюджет - переплачивать. Так, в Орловской области за 2016-2017 годы только после мер прокурорского реагирования была погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам более чем на один миллиард рублей.