Студенты шестых курсов московских медицинских вузов и ординаторы получили возможность еще во время учебы найти работу в столичных клиниках. Шанс дал им новый проект, запущенный правительством Москвы под названием "Школа профессионального роста". Утром будущие врачи будут, как прежде, ходить на лекции в вуз, а после шести вечера в деталях знакомиться, как работает учреждение и все городское здравоохранение. За такую двойную нагрузку они получат еще ежемесячно 25 тысяч рублей стипендии.

В департаменте здравоохранения надеются, что за эти четыре месяца молодые врачи получат многие практические навыки и к тому же адаптируются к будущему месту работы. . "Например, молодой доктор отправляет пациента на сестринский пост, точно не представляя, как там все организовано, - рассказал "РГ" Андрей Тяжельников, главный врач консультативно-диагностической поликлиники N 121, на базе которой и работает "школа роста". - У него могут возникнуть трудности при подготовке документов: ведь одни оформляются только в бумажном виде, другие - только в электронном". Сложно выпускнику медвуза поначалу и следить за временем приема. К врачам ведь идет запись с 15-минутным интервалом, и если специалист необоснованно затягивает прием, могут образоваться очереди. Во время занятий в школе студенты изучат работу будущих коллег от гардеробщика до главного врача, узнают все о больничных листах и работе ЕМИАС.

Берут в школу только лучших учеников ведущих медвузов Москвы. Отбирает кандидатов комиссия столичного департамента здравоохранения, практикующие врачи смотрят и на то, как учится студент-медик, и на то, как он себя проявляет на собеседовании. В итоге отобрали 60 студентов и ординаторов, первый поток уже начал заниматься.

Все "студенты-школьники" вместе с дипломом об окончании вуза получат удостоверения о повышении квалификации - это стопроцентная гарантия трудоустройства в лучшие стационары и поликлиники города.