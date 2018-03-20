Савеловский суд Москвы продолжил рассмотрение по существу иска французского автора песен Жильбера Синуэ, который просит взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Филиппа Киркорова.

Пресс-секретарь суда Мария Михайлова сообщила "РГ", что сумма, заявленная в иске, включает компенсацию морального вреда, издержки на судебные и юридические расходы.

Речь идет о песне Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Этот шлягер исполняла популярная певица Далида.

Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить".

В иске подчеркивается, что российский певец в значительной степени переделал песню без согласия автора. А еще адвокаты истца утверждают, что "Киркоров не платит отчисления, не согласовал использование, и звучит в его репертуаре это произведение достаточно давно".

Корни этой истории тянутся в 90-е годы, когда Киркоров выпустил альбом: "Ой, мама шика дам!" Все композиции в нем - ремейки песен разных авторов и исполнителей. Кстати, на обложке альбома написано, что Синуэ - автор музыки. И непонятно, почему композитор все это долгое время молчал.

Использование песни французского музыканта ответчиками не скрывается, но при этом, как отмечается в исковом заявлении, никаких официальных договоров с Синуэ нет.

Это не первый судебный спор Киркорова с автором песен из Франции. Композитор Дидье Маруани пытался судиться с Киркоровым в 2016 году. Он подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей якобы за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь".Тогда иск был отклонен.