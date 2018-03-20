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20.03.2018 23:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Акция "Здоровье"

У горожан стало больше возможностей для профилактики рака
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7521 (58)
Более трех тысяч москвичей приняли участие в акции по раннему выявлению онкологии, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Акция проходила в минувшие выходные в 10 поликлиниках столицы, где всем желающим делали скрининг на предрасположенность к раку.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ За один день в поликлинику № 191 для участия в акции  пришли более тысячи человек. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
За один день в поликлинику № 191 для участия в акции  пришли более тысячи человек. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Depositphotos.com
Исследование: Электрошок вернет подвижность после паралича

Развитая медицина позволяет горожанам держать пальму первенства по продолжительности жизни в стране. Но чем дольше живет человек, тем вероятнее возникновение у него злокачественных новообразований. И столичный канцер-регистр - тому доказательство. В 2005 году в нем значились 161,5 тысячи столичных жителей, в 2015-м их было уже 272 тысячи, а сегодня - 288 тысяч человек. Но это не признак роста заболеваемости, а свидетельство ранней диагностики.

Главный внештатный специалист-онколог депздрава Москвы Игорь Хатьков привел данные: в 2005 году на начальном этапе злокачественные опухоли диагностировались у столичных жителей в 44,3% случаев, в 2017 - уже 59%. Помогла модернизация медучреждений - по словам Хатькова, амбулаторное звено в Москве сегодня оснащено не хуже, чем в ведущих столицах мира. А с недавних пор поликлиники, где на ранних стадиях выявлено больше всего онкобольных, получают гранты. И бесплатные скрининги - еще один способ ранней диагностики. Как они проходят, журналисты "РГ" понаблюдали в поликлинике N 191 в столичном районе Гольяново. Очередь заканчивалась далеко за пределами забора учреждения. "Первые пациенты подошли к 7 утра, и мы начали их принимать, хотя рабочий день официально начинается с 8.00. Планируем за день проверить не меньше тысячи человек", - рассказала главврач поликлиники Марина Соколова.

Сегодня на ранних стадиях онкологию в столице выявляют в 59% случаев

Такие акции скоро в московских поликлиниках станут постоянными. Скрининг можно будет пройти как диспансеризацию - без допзаписей и направлений. По словам Хатькова, пилотный проект на диагностику рака легких и молочных желез уже проходит в двух округах столицы.

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