Впервые в Москве прошел большой фестиваль "Мос/Еда!". И сразу стало ясно, как москвичи после зимы соскучились по фермерским продуктам, которые они привыкли покупать в сезон городских ярмарок. За два неполных дня более чем на 1,5 тысячи площадках было продано около 3,5 млн килограммов разных продуктов! Почти каждый гость "Мос/Еды!" оставил пожелание, какие продукты он хотел бы видеть на городских ярмарках.

Товары привезли производители и фермеры со всей России - от Камчатки до Калининграда, из более чем 25 регионов. Попробовав колбасы, сыры, томаты, рыбу и прочие деликатесы москвичи отмечали понравившиеся в специальном опросном буклете. Теперь организаторы подсчитают голоса и возьмут пожелания за основу при формировании перечня товаров и поставщиков для каждой ярмарки, которые стартуют с 1 апреля.

"РГ" заглянула в опросник одной из покупательниц - Натальи Воробьевой, офис-менеджера столичной компании. "Больше всего на московских ярмарках мне нравится молочко, овощи и фрукты. Колбасы я бы предпочла чувашские, белорусские и тамбовские - они самые вкусные".

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, "Мос/Еда!" в дальнейшем может стать ежегодным фестивалем, который претендует на звание самого масштабного в мире гастрономии не только по числу площадок, но и количеству участников.

Организаторы фестиваля подведут итоги голосования москвичей за продукты к концу марта.