В Москве представили двухтомную "Историю Крыма"

В Российском историческом обществе (РИО) представили первую за последние 200 лет научную историю Крымского полуострова. Два тома "Истории Крыма" от появления на берегу теплого Черного моря человека до Крымской весны четыре года писали крымские и московские ученые: пятьдесят на пятьдесят. Под руководством РАН. Держа в руках сигнальный экземпляр, председатель РИО Сергей Нарышкин заявил, что с присоединением Крыма "была открыта новая современная страница в истории нашей страны". И это произошло после 23 лет аннексии, "своеобразной мирной аннексии, которая, к сожалению, стала возможной в силу отсутствия политической воли и ответственности за судьбы крымчан со стороны российской власти того времени".

Нарышкин напомнил, что с того момента, как последний крымский хан передал свой престол русской императрице Екатерине II, народы полуострова стойко переносили все тяготы, которые выпали на долю России. Особенно это касается Великой Отечественной войны. "Оборона Севастополя, черные месяцы гитлеровской оккупации, трагедия керченского десанта..." - перечислял он трагические эпизоды в истории полуострова. Но была еще и Ялта с ее победной конференцией, где в феврале 1945 года лидеры трех держав антигитлеровской коалиции обсуждали послевоенный миропорядок. "Невозможно было представить себе раскол между братскими народами России и Украины, победившими нацизм. Думаю, этого не мог представить себе и Никита Сергеевич Хрущев, передавший Крым Украинской ССР в качестве своеобразного подарка к 300-летнему юбилею Переяславской Рады, - размышлял над судьбой Крыма глава РИО. Впрочем, украинский период останется неотъемлемой частью истории Крыма, подчеркнул он и заметил, что народ уже дал оценку этому периоду в марте 2014 года на референдуме, "когда Крым вновь и теперь уже навсегда вошел в состав России". Что бы ни писали и ни говорили на Западе.

Народ дал оценку украинскому периоду в истории Крыма в марте 2014-го

К слову, директор Института российской истории РАН Юрий Петров считает, что и во времена Екатерины II среди европейских партнеров России реакция на вхождение Крыма в состав России была крайне негативной: История Крыма пишется уже два века, резюмировал Петров, но полномасштабной так и не написали. К примеру, попытку делал Казанова, после того как, путешествуя по России, встречался с Екатериной II и назвал ее "царицей Херсонеса Таврического". Читатель нового двухтомника, обещают авторы, сможет понять, в чем состоит историческая преемственность единства Крыма и России.