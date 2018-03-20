Щербинский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело организатора и семи участников банды наркоторговцев.

По данным следствия, члены банды, основанной на территории столицы и соседней Тверской области, изготавливали и сбывали запрещенные вещества. Преступное сообщество отличалось довольно сложной внутренней структурой. Криминальная организация разделялась на два обособленных подразделения. В нее входили участники, занимавшиеся надомным культивированием конопли, изготовлением амфетамина, а также хранением, фасовкой, упаковкой и сбытом наркотиков.

Начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что в период с сентября по октябрь 2016 года злоумышленниками было совершено 12 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Всем обвиняемым грозят длительные сроки заключения.