В Москве в апреле пройдет общегородской весенний месячник

С 1 по 30 апреле в столице объявлен общегородской весенний месячник. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в ходе месячника пройдут два общегородских субботника - 14 и 21 апреля.

Он пригласил студентов, молодежь, всех москвичей, а так же предприятия и организации принять участие в наведении порядка в городе. Большое количество выпавшего за минувшую зиму снега, по его словам, требует прежде всего избавиться от него, поэтому весенние работы в городе начнутся с парков и скверов.

Планируется так же очистить от накопившегося мусора дороги, дворы, отремонтировать газоны, детские и спортивные площадки, покрасить малые архитектурные формы, контейнерные площадки, привести в порядок цветники.

Бирюков напомнил, что в это же время обычно в столице начинается ремонт дорог, остановок общественного транспорта, обновление разметки на всех магистралях столицы и другие работы, которые традиционно проводятся с наступлением тепла. Так же будет и в этом году.

Заммэра напомнил, что москвичи всегда охотно откликаются на приглашение убрать к майским праздникам город и делают это с большой любовью. В частности, в прошлом году в субботниках приняли участие 2,5 миллиона горожан. Он выразил надежду, что и в этом году будет не меньше.