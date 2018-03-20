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20.03.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле 1600 инвалидов оставили без соцпомощи

Текст: Денис Передельский (Орловская область)

В Орловской области возбуждено уголовное дело по жалобам инвалидов, которых оставили без бесплатных технических средств реабилитации (ТСР). Об этом сообщает прокуратура региона.

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Дело заведено по статье 293 УК РФ (халатность). Этому предшествовала проверка, проведенная по поручению прокурора области Ивана Полуэктова. Ранее инвалиды начали активно жаловаться на то, что им перестали выдавать бесплатные подгузники.

- Установлено, что 1600 инвалидов в Орловской области не обеспечены необходимыми техническими средствами реабилитации, - пояснила старший помощник облпрокурора Елена Семина. - Это приводит к существенному нарушению их прав.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать реготделение Фонда социального страхования "организовать надлежащее обеспечение инвалидов ТСР".

В ФСС сообщили, что в феврале был проведен аукцион. С победителем заключили контракт на поставку подгузников всех размеров. Однако компания сразу начала уклоняться от выполнения обязательств.

В соцстрахе добавили, что к ней будут применены штрафные санкции. Кроме того, началась подготовка к проведению нового аукциона. Процедура займет более месяца.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

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