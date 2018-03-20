Видео: В Афганистане задержали террориста из Тверской области

ФСБ России разместило видео о доставке в Россию из Афганистана гражданина России, находившегося в международном розыске и занимавшегося вербовкой рекрутов для террористических организаций.

На видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ России, показано, что в аэропорт Шереметьево прибыл самолет, из которого сотрудники ФСБ выводят задержанного в наручниках и с закрытым лицом, после чего сажают задержанного в автомобиль.

"ФСБ России в рамках возбужденного уголовного дела по факту финансирования террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных террористических организаций совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин РФ, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Афганистана", - сообщили корреспонденту "РГ" в сообщении ЦОС ФСБ.

Как отметили в спецслужбе, во взаимодействии с национальным бюро Интерпола МВД России 19 марта задержанный был доставлен авиарейсом Кабул-Москва. После этого его этапировали в Тверь для проведения дальнейших следственных действий и привлечения к уголовной ответственности. Фамилия задержанного не сообщается.