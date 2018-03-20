Минэкономразвития решило преобразить микробизнес

В Минэкономразвития подняли вопрос по акселерации бизнеса в России. Об этом рассказал директор департамента развития малого и среднего бизнеса МЭР Максим Паршин на Камчатском форуме предпринимателей, который был организован "Агентством по технологическому развитию". "Акселерация - переход из микро в малые, из малых в средние, из средних в крупный бизнес", - отметил он.

По словам Максима Паршина, для микробизнеса созданы одни из наиболее комфортных в мире условий в части налогообложения. Например, порог по упрощенной системе налогообложения составляет 150 миллионов рублей (2,5 миллиона долларов), что считается мировым рекордом. Но это иногда сдерживает переход из микробизнеса в средний бизнес, так как предприятия не имеют стимула для роста, боясь лишиться этих комфортных условий.

"Так что вопрос акселерации у нас стоит одним из основных на повестке", - заключил представитель Минэкономразвития.