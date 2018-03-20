Российские моряки застряли в ОАЭ без продуктов и зарплаты

Моряки судна "Кристал Ист" компании "Находка-Портбункер" из Приморского края просят помочь им вернуться на родину, сообщил РИА Новости инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский.

На судне закончилось топливо, а зарплату экипажу не платят с декабря. Танкер стоит в ОАЭ с июня прошлого года. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена.

В генконсульстве России в ОАЭ проблемой занимаются.

По словам Петра Осичанского, на судне выключены холодильники, нет еды, зарплата не выплачивается с декабря.

- Судовладелец-банкрот заявляет, что у него нет денег, а на смену морякам некого прислать, так как на работу к нему никто не идет, - сказал Осичанский.

По его словам, проблема также в том, что в ОАЭ сложно сделать визу.

Судно, которым владелец должен покрыть долги, еще не продано, только 26 марта будет суд, где определят его стоимость. Потом - аукцион, словом, решение проблемы - дело не быстрое.