В Приморье на пожаре погибли четыре человека

В пожаре, произошедшем в частном жилом доме на улице Розничной во Владивостоке, погибли четыре человека, 11 удалось спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны 19 марта в 22-44 по местному времени. Пожарные прибыли на место через семь минут, и к этому моменту дом полностью был объят пламенем. Спасателям удалось вывести из огня четверых человек и эвакуировать еще семерых. Еще четверо погибли.

В 23-26 пожар был локализован, в 04-11 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Как подчеркивает ведомство, в доме стояли пожарные дымоизвещатели, их сработка спасла жизни спящих людей.

Обстоятельства и причины пожары устанавливаются, работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

По факту гибели четверых человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 201 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", отметили в СК РФ по Приморскому краю.