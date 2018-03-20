В Приморье создали шоколад с женьшенем и золотом

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня с добавлением пищевого сусального золота. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Благодаря особой технологии извлечения ценных компонентов растения на наноуровне, в шоколаде сохраняются все полезные свойства "корня жизни". В медицине женьшень помогает стимулировать нервную систему, повышать умственную и физическую работоспособность, а также снижать уровень холестерина и глюкозы в крови.

По словам ученых, в одной плитке шоколада будет содержаться суточная доза нутриентов, укрепляющих иммунную систему, и обладающих антиоксидантным и энергетическим эффектом.

В настоящее время технология продукта дорабатывается.