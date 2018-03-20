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20.03.2018 20:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гектар сближает

Получатели дальневосточной земли создают общественную организацию по защите своих прав
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Владельцы дальневосточных гектаров смогут снизить ставку по кредиту на покупку домов. Для них в общей программе субсидирования ставок по займам на покупку деревянных домов зарезервируют 29,5 миллиона рублей - 15 процентов от общего объема выделенных средств. Об этом рассказал замглавы минвостокразвития Сергей Качаев.
С момента старта программы подано более 112,5 тысячи заявок на получение дальневосточной земли. Фото: РИА Новости С момента старта программы подано более 112,5 тысячи заявок на получение дальневосточной земли. Фото: РИА Новости
С момента старта программы подано более 112,5 тысячи заявок на получение дальневосточной земли. Фото: РИА Новости

"Мы рассчитываем, что на Дальний Восток минимум 15 процентов от 197 миллионов рублей в 2018 году будет направлено. Нам главное этот механизм запустить и оценить спрос на эту меру поддержки. Дальше мы готовы вместе с минпромторгом увеличивать этот объем финансирования, - заявил Сергей Качаев, отвечая на вопрос "РГ". - При том, что 40 процентов граждан берут гектар для строительства жилья, доступных мер поддержки для них нет, кроме льготной ипотеки".

Фото: Александр Корольков/РГ
"Дальневосточные гектары" разрешат приватизировать досрочно

В федеральной программе планируется снижать ставку на 5 процентов, что позволит желающим купить дом в кредит под 10 процентов годовых. А для получателей дальневосточного гектара она может быть в будущем снижена, добавил он, при условии, что "пилот пойдет в 2018 году".

Эта мера должна помочь гражданам в освоении дальневосточной земли. В 2017 году более 1,2 тысячи получателей земли уже получили меры господдержки на общую сумму более 250 миллионов рублей, сказал замглавы минвостокразвития. Наиболее востребованы меры поддержки у аграриев. Это субсидии на приобретение сельхозтехники, посевного материала и животных. Это неудивительно, поскольку около 30 процентов получателей гектара берут его для развития сельского хозяйства.

Примерно 15 процентов получателей гектара планируют развивать на нем рекреационную деятельность - открывают турбазы, создают этнические парки и протаптывают экологические тропы. Так, москвич Нарек Оганесян стал обладателем острова, где планирует открыть туристический центр и проводить квесты. С его же легкой руки возникла идея создать дальневосточную туристическую ассоциацию.

40 процентов граждан берут гектар для строительства жилья, 30 - для ведения сельского хозяйства

Кстати, как рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, граждане предложили создать межрегиональную общественную организацию "За дальневосточный гектар", которая будет помогать владельцам гектара и займется отстаиванием их прав. Документы на ее создание уже находятся на регистрации.

Дальневосточный гектар можно будет поменять

Среди других любопытных проектов - эколого-этнический парк коренных малочисленных народов Приамурья "Нанай боани", образовательно-досуговый проект для молодежи "Остров Недоразумения", а также сервисы для самих владельцев гектаров. Например, "Комплексный сервисный центр" хабаровчанина Александра Татаринова позволит начать освоение земли, не дожидаясь прокладки коммуникаций, а "Быстрый план участка" владивостокца Дмитрия Федчуна создает план любого участка по кадастровому номеру или географическим координатам.

Также минвостокразвития предлагает расширить возможности самой программы. В частности, освоившие землю смогут претендовать на получение дополнительных участков. Разрабатывается и механизм оформления полученной земли до конца пятилетнего срока при условии ее освоения. По словам Качаева, эти поправки в закон будут приняты до конца 2018 года.

Также, по словам замминистра, планируется расширить круг банков, которые оказывают поддержку участникам программы. Сейчас специальные кредитные продукты для получателей гектара предоставляют только Почта банк и МСП Банк.

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