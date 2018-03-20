Жительница Камчатки погибла из-за обледеневшей дороги

В Петропавловске-Камчатском следователи проводят проверку по факту смерти 53-летней преподавательницы Камчатского педагогического колледжа.

По данным краевого СУ СК РФ, вечером 9 марта 2018 года женщина поскользнулась на обледенелом участке на территории образовательного учреждения и упала. Из-за падения она получила травмы головы, от которых скончалась на следующий день в больнице.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК.