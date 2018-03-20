Нижегородский экс-глава УФНС арестован по подозрению в коррупции

В Москве арестован экс-глава Управления ФНС по Нижегородской области Владимир Шелепов. Его подозревают в коррупции.

Как сообщает Басманный суд Москвы, он будет находиться под арестом до 15 мая.

По словам адвоката экс-главы Олега Целевича, подзащитный не согласен с предъявленными обвинениями. В ближайшее время они планируют обжаловать судебное решение.

Владимир Шелепов занимал пост руководителя с 7 июля 2015 года. 16 марта 2018 года он уволился по собственному желанию, а на следующий день экс глава Управления ФНС по Нижегородской области был задержан в Москве.