Новости

"Симпсоны" трогательно почтили память Стивена Хокинга 18:45
Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы 18:42
ФАС возбудила дело против московского аэропорта из-за недопуска такси 18:34
Посол России в Лондоне рассказал об угрозах от британцев 18:30
Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч 18:16
Фото: бывшая жена Сергея Безрукова изменилась до неузнаваемости 18:11
Лидеры Северной и Южной Корей поздравили Путина с победой на выборах 18:10
Три человека пострадали в результате стрельбы в школе в Мэриленде 18:08
Савченко обвинила Киев в "кровавой торговле" в Донбассе 18:02
При взрыве в Мурманске погиб один человек, пятеро под завалами 18:02
Российские летчики установили несколько мировых рекордов на Як-130 17:51
Сто южнокорейских генералов отправят в отставку 17:51
Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари 17:50
Полиция провоцировала Харви Вайнштейна на домогательства 17:47
В Мурманске при взрыве обрушились три этажа жилого дома 17:40
Mercedes-Benz назвал российские цены на G63 AMG 17:40
Россияне установят счетчики ЖКХ за свой счет 17:32
Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео 17:31
Иркутская модель сломала позвоночник, убегая от маньяка в Дубае 17:28
Украина оказалась самой несчастной страной на постсоветском пространстве 17:27
Почему Николя Саркози оказался под стражей 17:24
Бортко, Лоза и Скляр ответили Макаревичу на "злобных дебилов" 17:23
В переходе от метро "Театральная" на Никольскую улицу установят лифты 17:20
Лукашенко не исключил создания министерства цифровой экономики 17:20
Впервые в США запретили создание криптовалюты в коммерческих целях 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 17:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заксобрание продолжит работу над механизмами поддержки ОПК

Текст: Людмила Фокеева (Нижний Новгород)
Председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) Олег Лавричев выступил на коллегии министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона с докладом об итогах работы комитета в 2017 году и поделился планами на год текущий.
Фото: Пресс-служба АО "АПЗ" Фото: Пресс-служба АО "АПЗ"
Фото: Пресс-служба АО "АПЗ"

Промышленная политика является одним из ключевых предметов ведения комитета. Работа над законами создает основы благоприятного инвестиционного климата и оптимальных условий для развития производства и ведения бизнеса. За 2017 год комитетом подготовлено к принятию 15 законов области, которыми поддержаны инвестиционные соглашения правительства с предприятиями региона.

Фото: Александр Барыкин
Предприятия ОПК получили новые стимулы для снижения издержек

- По итогам реализации этих инвестиционных соглашений планируется получить около 600 миллионов рублей бюджетного эффекта. Около 50 предприятий имеют в данный момент действующие инвестиционные соглашения в нашем регионе, - отметил Олег Лавричев.

Не остался без внимания в 2017 году и вопрос предоставления льгот промышленным предприятиям. При активном участии комитета и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей был подготовлен и принят закон, предоставляющий предприятиям обрабатывающих отраслей и научно-конструкторским бюро, работающим в сфере промышленности, на три года нулевую ставку налога на движимое имущество, то есть на оборудование, которое приобретается для модернизации производства.

Фото: Елена Галкина
Гендиректор АПЗ рассказал, как повысить конструкторский потенциал ОПК

Важным в работе комитета был и остается мониторинг правоприменения Федерального закона "О гособоронзаказе" (ГОЗ) и доработка связанных с ним проблемных вопросов.

- Заксобрание в 2018 году будет продолжать работать над механизмами поддержки ОПК, в том числе при проведении диверсификации. Нужно разрабатывать механизмы поддержки предприятий. Они загружены работой по ГОЗу, а надо параллельно вести и работу по диверсификации. Где взять средства? Где эти источники? Как замотивировать предприятия? Как им создать такие условия, в которых они смогут эффективно выходить на рынок с новой продукцией? Для этого должна работать целая комплексная программа, и над этой программой мы вместе с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, минпромторгом и фондом поддержки промышленности будем работать, - подчеркнул Олег Лавричев.

Как отметил на заседании коллегии врио губернатора Глеб Никитин, по итогам работы промышленности в 2017 году Нижегородская области стала "одним из флагманов в стране".

Фото: Пресс-служба АПЗ
АПЗ отметил 60-летие со дня выпуска первой продукции

- В среднем по России прирост промышленности составил менее 1процента за 2017 год, у нас же - 4,7 процента по промышленности в целом, а по обработке, которая у нас составляет более 90 процентов от всего промышленного производства, даже выше - 5,5 процента, - сообщил он.

По объему промышленного производства Нижегородская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров России и занимает второе место в ПФО. Промышленные предприятия обеспечивают треть объема валового регионального продукта и треть платежей в бюджетную систему. В промышленности трудится каждый четвертый занятый в экономике региона.

 

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина"

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине