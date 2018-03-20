Председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) Олег Лавричев выступил на коллегии министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона с докладом об итогах работы комитета в 2017 году и поделился планами на год текущий.

Промышленная политика является одним из ключевых предметов ведения комитета. Работа над законами создает основы благоприятного инвестиционного климата и оптимальных условий для развития производства и ведения бизнеса. За 2017 год комитетом подготовлено к принятию 15 законов области, которыми поддержаны инвестиционные соглашения правительства с предприятиями региона.

- По итогам реализации этих инвестиционных соглашений планируется получить около 600 миллионов рублей бюджетного эффекта. Около 50 предприятий имеют в данный момент действующие инвестиционные соглашения в нашем регионе, - отметил Олег Лавричев.

Не остался без внимания в 2017 году и вопрос предоставления льгот промышленным предприятиям. При активном участии комитета и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей был подготовлен и принят закон, предоставляющий предприятиям обрабатывающих отраслей и научно-конструкторским бюро, работающим в сфере промышленности, на три года нулевую ставку налога на движимое имущество, то есть на оборудование, которое приобретается для модернизации производства.

Важным в работе комитета был и остается мониторинг правоприменения Федерального закона "О гособоронзаказе" (ГОЗ) и доработка связанных с ним проблемных вопросов.

- Заксобрание в 2018 году будет продолжать работать над механизмами поддержки ОПК, в том числе при проведении диверсификации. Нужно разрабатывать механизмы поддержки предприятий. Они загружены работой по ГОЗу, а надо параллельно вести и работу по диверсификации. Где взять средства? Где эти источники? Как замотивировать предприятия? Как им создать такие условия, в которых они смогут эффективно выходить на рынок с новой продукцией? Для этого должна работать целая комплексная программа, и над этой программой мы вместе с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, минпромторгом и фондом поддержки промышленности будем работать, - подчеркнул Олег Лавричев.

Как отметил на заседании коллегии врио губернатора Глеб Никитин, по итогам работы промышленности в 2017 году Нижегородская области стала "одним из флагманов в стране".

- В среднем по России прирост промышленности составил менее 1процента за 2017 год, у нас же - 4,7 процента по промышленности в целом, а по обработке, которая у нас составляет более 90 процентов от всего промышленного производства, даже выше - 5,5 процента, - сообщил он.

По объему промышленного производства Нижегородская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров России и занимает второе место в ПФО. Промышленные предприятия обеспечивают треть объема валового регионального продукта и треть платежей в бюджетную систему. В промышленности трудится каждый четвертый занятый в экономике региона.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина"