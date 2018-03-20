В ДТП под Саратовом пострадали трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Сызрань - Волгоград в Саратовской области.

Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД по региону, на 412 километре этой трассы в Красноармейском районе в понедельник около 15 часов по местному времени столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, 34-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ГАЗ-3110, за рулем которой находился 78-летний мужчина.

В результате ДТП с травмами были госпитализированы оба водителя и пассажиры ВАЗ-2114: женщина 1984 года рождения и девочка 2005 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка.