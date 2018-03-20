Под Ульяновском учились бороться с джихад-мобилями

Началась активная фаза масштабных совместных российско-белорусских учений по миротворческой тематике.

В мероприятии принимают участие около 600 человек личного состава и 80 единиц боевой техники. В том числе, новейшей, поступившей на вооружение в российскую армию в последние годы.

Принимающая сторона - ульяновская отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ - представила для совместного учения боевые машины БМД-4М с пушечно-пулеметным вооружением, бронетранспортеры БТР-МДМ, парашютные системы и оборудование для высотного десантирования, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также специальную технику и различное оружие.

На полигоне под Ульяновском во вторник проходило обучение: представители различных соединений из России и Белоруссии, в которых есть миротворческие подразделения, прошли через показные обучающие точки.

- Им рассказали о планировании боевых действий и выполнении миротворческих задач в районе конфликта, порядке оборудования пунктов управления, экипировке личного состава, дополнительной символике, которая отличает миротворцев. Также будет показано, как разворачиваются пункты довольствия и хранения боеприпасов, как размещается личный состав, проводится маскировка, как ведется борьба с квадрокоптерами и джихад-мобилями, - рассказал начальник отдела планирования и координации Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) организации миротворческой деятельности в ВДВ, полковник Алексей Сгибнев.

Джихад-мобили - неофициальное название обычных гражданских транспортных средств, которые боевики (в частности, в Сирии) переделывают под боевые автомобили. Устанавливают на них пулеметы, а иногда и начиняют под завязку взрывчаткой. Смертники на таких автомобилях могут въехать на большой скорости в подразделение. Итог - огромные потери бойцов.

- Именно поэтому джихад-мобили нужно уничтожать на дальних подступах. Для этого создается специальная система охранения и огневого поражения смертников. Как именно это делается, будет показано в ходе учений, - уточнил полковник Сгибнев.

Главная особенность нынешних учений - в том, что у миротворцев совершенно иной порядок применения оружия: только для самозащиты и самообороны. Они должны быть беспристрастными по отношению к конфликтующим сторонам, строго соблюдать то, что прописано в мандате миротворца.

- Миротворческие учения подобного масштаба проводятся совместно с Беларусью впервые, хотя мы уже на протяжении пяти лет сотрудничаем с воинскими подразделениями из этой страны. Это знаковое и важное мероприятие: мы показываем для изучения опыт выполнения задач, накопленный в Сирии. Военная наука идет вперед, и параллельно с классическими военными методами и действиями на военнослужащих накладываются и другие, не менее важные задачи - оказания помощи и спасения гражданского населения, - пояснил заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования, генерал-лейтенант Александр Вязников.

Во вторник россияне приняли в подчинение контингент белорусской стороны. В ближайшие дни на полигонах пройдут розыгрыши различных сценариев. Завершатся учения 23 марта.