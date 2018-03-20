Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать

Росавиация не приостанавливала использование самолётов Ан-148 в России, за исключением бортов из парка авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Росавиация направила в авиакомпанию директиву о приостановке выполнения полетов на самолетах Ан-148 до устранения выявленных замечаний и несоответствий в полном объеме, отмечается в сообщении агенства. Другим перевозчикам такой директивы не направлялось.

Всего в российских авиакомпаниях эксплуатируется 15 самолетов Ан-148, "Саратовскими авиалиниями" - четыре самолёта этого типа.

В рамках внеплановой инспекции, которая была проведена после крушения Ан-148, RA-61704, который выполнял рейс из Москвы в Орск 11 февраля, Росавиация выявила нарушения федеральных авиационных правил.

По результатам проверки, Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля 2018 года.

До указанной даты "Саратовским авиалиниям" дали время на устранение всех замечаний. На основании проделанной авиаперевозчиком работы будет принято решение о дальнейшей деятельности авиакомпании.