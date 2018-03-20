Новости

Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса" 22:09
Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды 21:26
"Локомотив-Кубань" в полуфинале Еврокубка победил "Реджо Эмилию" 21:25
Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35 21:20
Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином 21:06
Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности 21:01
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество 21:01
Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у России 20:53
Скончался экс-глава МВД России Виктор Ерин 20:38
Пункт размещения примет жильцов взорвавшегося дома в Мурманске 20:35
У нового сериала по "Властелину колец" будет огромный бюджет 20:33
Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 20:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать

Текст: Татьяна Шадрина

Росавиация не приостанавливала использование самолётов Ан-148 в России, за исключением бортов из парка авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Росавиация направила в авиакомпанию директиву о приостановке выполнения полетов на самолетах Ан-148 до устранения выявленных замечаний и несоответствий в полном объеме, отмечается в сообщении агенства. Другим перевозчикам такой директивы не направлялось.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В апреле появятся льготные авиамаршруты по России

Всего в российских авиакомпаниях эксплуатируется 15 самолетов Ан-148, "Саратовскими авиалиниями" - четыре самолёта этого типа.

В рамках внеплановой инспекции, которая была проведена после крушения Ан-148, RA-61704, который выполнял рейс из Москвы в Орск 11 февраля, Росавиация выявила нарушения федеральных авиационных правил. 

По результатам проверки, Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля 2018 года.

До указанной даты "Саратовским авиалиниям" дали время на устранение всех замечаний. На основании проделанной авиаперевозчиком работы будет принято решение о дальнейшей деятельности авиакомпании.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине