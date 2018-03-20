В Перми изъяли 9000 бутылок поддельного коньяка и текилы

В одном из районов Перми сотрудникам МВД удалось обнаружить в гаражных боксах более 9000 бутылок контрафактной алкогольной продукции, которую готовили к сбыту.

В ассортименте бутлегеров оказался коньяк, текила и водка известных наименований с поддельными акцизными марками. Помимо спиртного в гаражном боксе хранилось 17000 пачек поддельной табачной продукции.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, полицейские выяснили, что к незаконной реализации фальсификата причастны двое жителей краевой столицы 1989 и 1990 годов рождения.

Одного из злоумышленников оперативники задержали при сбыте товара в продуктовый магазин.

По факту обнаружения фальсификата возбуждено уголовное дело по статье 171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в два миллиона рублей.