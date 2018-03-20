Новости

Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса" 22:09
Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды 21:26
"Локомотив-Кубань" в полуфинале Еврокубка победил "Реджо Эмилию" 21:25
Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35 21:20
Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином 21:06
Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности 21:01
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество 21:01
Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у России 20:53
Скончался экс-глава МВД России Виктор Ерин 20:38
Пункт размещения примет жильцов взорвавшегося дома в Мурманске 20:35
У нового сериала по "Властелину колец" будет огромный бюджет 20:33
Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 20:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Холодный прием

Дом ветерана вызволяли из ледового плена друзья и волонтеры. Местная власть расписалась в бессилии
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Василий Черепанов, 85-летний житель села Курашим Пермского края и ветеран труда, выйдя утром из дома за дровами, обомлел. Пол в сарае, омшанике, дровянике, туалете был покрыт толстым слоем льда. Двери на улицу также примерзли. С трудом выбравшись из дома, Черепанов стал разбираться, что же такое произошло, и искать помощи. Оказалось, что ночью откуда-то хлынул поток воды. И поскольку стояли морозы, то она превратилась в лед.
Василий Черепанов: У меня пчелы погибли, газовый баллон во льду, туалет залило... Прямо каток какой-то получился. Фото: Константин Бахарев Василий Черепанов: У меня пчелы погибли, газовый баллон во льду, туалет залило... Прямо каток какой-то получился. Фото: Константин Бахарев
Василий Черепанов: У меня пчелы погибли, газовый баллон во льду, туалет залило... Прямо каток какой-то получился. Фото: Константин Бахарев

- Лопнул водопровод на улице, что выше дедовского дома проходит, - рассказала внучка Черепанова Светлана Копылова. - Вода пошла вниз и залила все придомовые постройки.

Рядом с домом есть водопропускная труба, но она забита льдом. Вот и получилось наводнение в разгар небывалых для Прикамья мартовских морозов.

- У меня пчелы погибли, - грустит Василий Черепанов. - Весь инструмент вмерз, газовый баллон во льду, туалет залило. Прямо каток какой-то получился. Вода в погребе, картошка, овощи - все промокло.

Местные власти пытались что-то сделать, но ничего не получалось. Вода продолжала течь, пока не починили водовод. В итоге высота льда в сараях сегодня - сантиметров сорок. Очевидно, жить в таких условиях - чрезвычайно неудобно. Из дома выйти опасно, можно поскользнуться. А долго ли пожилому человеку до беды - запросто можно сломать ногу или получить серьезный ушиб. А власти от проблем пожилого человека просто отмахнулись.

Фото: ИА "Онлайн Тамбов.РУ"
Тамбовским ветеранам дали для жилья поле без коммуникаций

- В администрации нам сказали, что зимой вдруг забили подземные ключи, и именно из них пошла вода, - возмущается Светлана Копылова. - И еще добавили: пусть уборкой льда занимаются родственники. А нас у деда - две внучки, что мы сделаем?

Недолго думая, возмущенная Светлана написала о случившейся беде в соцсетях, и происшествие получило большую огласку.

В конце прошлой недели с девушкой связались интернет-пользователи и предложили свою помощь по очистке сараев ото льда. Также к деду Васе пришли на помощь местные школьники-пятиклассники. А в минувшее воскресенье к дому Черепанова приехал десяток автомобилей. Люди разного возраста, даже незнакомые друг с другом, привезли ломы, лопаты, и даже бензопилу для пилки льда.

- До поездки в Курашим мы были совсем незнакомы друг с другом, - говорит Сергей Белов, один из волонтеров. - Увидели запись Светланы в соцсетях, собрались и поехали помогать. Были и такие, кто не смог прийти сам, но отправил деньги на бензин - чтобы ребята, которые приехали на машинах, заправились. Им тоже большое спасибо. Конечно, спасибо и моим новым друзьям, которые откликнулись на призыв. Приехав к дедушке, увидели, что картина гораздо печальнее, чем думали. Кругом - горы льда. Огород - сплошной каток. У нас получилось только вычистить основные проходы, чтобы дед мог нормально ходить. Честно признаться, не убрали и половины того, что там есть. Поэтому когда станет потеплее, мы снова соберемся в Курашим, так как весной дедушка все равно "поплывет". Очень надеюсь, что администрация хоть как-то отреагирует на данную ситуацию.

С десяти часов утра до семи вечера они долбили и пилили лед в сараях. Те, кто постарше, разбивали замерзший поток. Пятиклассники под руководством учителя Людмилы Исаевой в тазиках и ведрах выносили битый лед на улицу. Всего навалили две огромные кучи.

- Там осталось еще много льда, - говорит педагог курашимской школы Людмила Исаева. - Но главное сделали - дрова отколотили ото льда, двери сейчас открываются и ходить можно спокойно - не боясь, что упадешь.

Остается добавить, что волонтеры приехали из Краснокамска и разных районов Перми. Приходили люди из близлежащих сел - помочь пожилому человеку хотели все.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине