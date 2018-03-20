Василий Черепанов, 85-летний житель села Курашим Пермского края и ветеран труда, выйдя утром из дома за дровами, обомлел. Пол в сарае, омшанике, дровянике, туалете был покрыт толстым слоем льда. Двери на улицу также примерзли. С трудом выбравшись из дома, Черепанов стал разбираться, что же такое произошло, и искать помощи. Оказалось, что ночью откуда-то хлынул поток воды. И поскольку стояли морозы, то она превратилась в лед.

- Лопнул водопровод на улице, что выше дедовского дома проходит, - рассказала внучка Черепанова Светлана Копылова. - Вода пошла вниз и залила все придомовые постройки.

Рядом с домом есть водопропускная труба, но она забита льдом. Вот и получилось наводнение в разгар небывалых для Прикамья мартовских морозов.

- У меня пчелы погибли, - грустит Василий Черепанов. - Весь инструмент вмерз, газовый баллон во льду, туалет залило. Прямо каток какой-то получился. Вода в погребе, картошка, овощи - все промокло.

Местные власти пытались что-то сделать, но ничего не получалось. Вода продолжала течь, пока не починили водовод. В итоге высота льда в сараях сегодня - сантиметров сорок. Очевидно, жить в таких условиях - чрезвычайно неудобно. Из дома выйти опасно, можно поскользнуться. А долго ли пожилому человеку до беды - запросто можно сломать ногу или получить серьезный ушиб. А власти от проблем пожилого человека просто отмахнулись.

- В администрации нам сказали, что зимой вдруг забили подземные ключи, и именно из них пошла вода, - возмущается Светлана Копылова. - И еще добавили: пусть уборкой льда занимаются родственники. А нас у деда - две внучки, что мы сделаем?

Недолго думая, возмущенная Светлана написала о случившейся беде в соцсетях, и происшествие получило большую огласку.

В конце прошлой недели с девушкой связались интернет-пользователи и предложили свою помощь по очистке сараев ото льда. Также к деду Васе пришли на помощь местные школьники-пятиклассники. А в минувшее воскресенье к дому Черепанова приехал десяток автомобилей. Люди разного возраста, даже незнакомые друг с другом, привезли ломы, лопаты, и даже бензопилу для пилки льда.

- До поездки в Курашим мы были совсем незнакомы друг с другом, - говорит Сергей Белов, один из волонтеров. - Увидели запись Светланы в соцсетях, собрались и поехали помогать. Были и такие, кто не смог прийти сам, но отправил деньги на бензин - чтобы ребята, которые приехали на машинах, заправились. Им тоже большое спасибо. Конечно, спасибо и моим новым друзьям, которые откликнулись на призыв. Приехав к дедушке, увидели, что картина гораздо печальнее, чем думали. Кругом - горы льда. Огород - сплошной каток. У нас получилось только вычистить основные проходы, чтобы дед мог нормально ходить. Честно признаться, не убрали и половины того, что там есть. Поэтому когда станет потеплее, мы снова соберемся в Курашим, так как весной дедушка все равно "поплывет". Очень надеюсь, что администрация хоть как-то отреагирует на данную ситуацию.

С десяти часов утра до семи вечера они долбили и пилили лед в сараях. Те, кто постарше, разбивали замерзший поток. Пятиклассники под руководством учителя Людмилы Исаевой в тазиках и ведрах выносили битый лед на улицу. Всего навалили две огромные кучи.

- Там осталось еще много льда, - говорит педагог курашимской школы Людмила Исаева. - Но главное сделали - дрова отколотили ото льда, двери сейчас открываются и ходить можно спокойно - не боясь, что упадешь.

Остается добавить, что волонтеры приехали из Краснокамска и разных районов Перми. Приходили люди из близлежащих сел - помочь пожилому человеку хотели все.