В Самарской области сошедший с рельсов вагон убил двух человек

Во вторник, 20 марта, на станции Сызрань в Самарской области в депо сошел с рельсов грузовой вагон и смертельно травмировал двух мужчин. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП на железной дороге произошло в 14.00 по московскому времени. По предварительной информации, погибшие мужчины (обоим - по 40 лет) были сотрудниками железной дороги. Цистерна придавила их к стене прямо во время работы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ведомством готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности.