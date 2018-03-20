В Татарстане в ДТП с маршруткой погибли два человека

Два человека погибли и как минимум четыре пострадали в результате ДТП в Елабужском районе Татарстана, сообщили в МВД по региону.

Авария произошла на трассе М-7 на выезде с территории стоянки. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford врезался в стоявший фургон "Валдай".

В салоне иномарки помимо водителя находились шесть человек. Они направлялись из Уфы в Казань.

В результате столкновения водитель микроавтобуса и пассажир "Валдая" скончались на месте происшествия. Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа.