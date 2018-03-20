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20.03.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске во время операции женщине ввели токсин

Текст: Ольга Дмитренко (Ульяновск)

В Ульяновске следователи выяснят обстоятельства совершения врачебной ошибки, в результате которой женщине вкололи токсин вместо физраствора. Об этом сообщили "РГ" в региональном следственном управлении Следственного Комитета РФ.

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В центральной медсанчасти имени Егорова в Ульяновске во время несложной операции по удалению кисты молодой женщине вместо физраствора в брюшную полость ввели токсическое вещество. Пока идет проверка, врачи не говорят, что это за вещество, но подруга девушки в соцсетях сказала, что речь идет о формалине. По данным регионального минздрава, медики поняли ошибку спустя две минуты, и сразу начали промывать организм и перевели больную в реанимацию. Но двух минут оказалось достаточно, чтобы женщина оказалась на грани смерти. При этом лишь через сутки женщину перевели для наблюдения в областную клиническую больницу. Врачи не теряли надежды, отмечая слабую положительную динамику.

- Женщина поступила к нам 16 марта в 12.40 в тяжелом состоянии, - комментирует главный врач областной больницы Павел Дегтярь. - Все меры были направлены на выведение токсического вещества из организма, в частности применили подключение к аппарату "искусственная почка".

А 19 марта в Ульяновск для консультации и определения более эффективного курса лечения вызвали столичных экспертов института токсикологии ФМБА России, а также научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Николая Склифосовского. Медицинская комиссия приняла решение ночью на 20 марта доставить женщину спецбортом в Медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна, в который доставляют обычно особенно тяжелых пациентов. Транспортировка прошла успешно. Сейчас московские доктора спасают жительницу Ульяновска, находящуюся в медикаментозной коме.

По словам главы минздрава Ульяновской области Рашида Абдуллова, создана комиссия по проведению служебного расследования. В ведомстве говорят, что пока не установлено, кто именно из сотрудников медсанчасти совершил непоправимую ошибку. "Если по итогам расследования будут установлены признаки правонарушения, материалы комиссии будут переданы в следственный комитет Ульяновской области", - отметил чиновник.

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