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20.03.2018 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Ижевска с помощью смартфона достал из банкомата миллион

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Житель Ижевска достал из банкомата 1,2 миллиона рублей. Об этом в полицию сообщила охрана одного из банков по улице Ленина, рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

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Молодой человек совершил преступление ночью. В помещение с банкоматами он вошел с медицинской маской на лице, подошел к одному из терминалов, подключил к нему свой смартфон и с помощью специальной программы снял с банкомата 1,2 миллиона рублей.

Охрана банка, просматривая происходящее с камер видеонаблюдения, тут же задержала ижевчанина и передала его в полицию. Им оказался 28-летний ранее судимый мужчина. Крупную сумму у него полностью изъяли. По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело, а самого ижевчанина арестовали. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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