Дикий манул рассердился на инспектора в Горном Алтае

Кот-манул пытался напасть на инспектора Сайлюгемского национального парка в урочище Камтытугем.

Самый ленивый и пушистый из диких котов гулял сам по себе в урочище, пока его не увидел в бинокль патрулирующий территорию парка инспектор Валерий Оргунов.

- Инспектор прервал неспешную прогулку зверя и подъехал на машине к затаившемуся манулу, - рассказали "РГ" в пресс-службе Сайлюгемского национального парка. - Валерий поздоровался с котом, сделал несколько кадров и поспешил удалиться. Потревоженный кот всем видом демонстрировал готовность к прыжку, еще шаг - и он будет защищаться.

Как стало известно, по своей природе манул не забияка, но в момент опасности храбро бросается на врага.

Манул - самая маленькая дикая кошка в России. Это исчезающий вид, занесенный в Красную книгу РФ. Манул обитает в Туве, а также в Кош-Агачском и, возможно, Улаганском районе Республики Алтай. Дикий кот очень осторожен. Его сложно увидеть в дневное время суток, да и его следы реально обнаружить только зимой, когда есть снег.