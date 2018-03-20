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20.03.2018 08:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дикий манул рассердился на инспектора в Горном Алтае

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)
Фото: Пресс-служба Сайлюгемского национального парка Фото: Пресс-служба Сайлюгемского национального парка
Фото: Пресс-служба Сайлюгемского национального парка

Кот-манул пытался напасть на инспектора Сайлюгемского национального парка в урочище Камтытугем.

Фото: Пресс-служба Алтайского биосферного заповедника
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Самый ленивый и пушистый из диких котов гулял сам по себе в урочище, пока его не увидел в бинокль патрулирующий территорию парка инспектор Валерий Оргунов.

- Инспектор прервал неспешную прогулку зверя и подъехал на машине к затаившемуся манулу, - рассказали "РГ" в пресс-службе Сайлюгемского национального парка. - Валерий поздоровался с котом, сделал несколько кадров и поспешил удалиться. Потревоженный кот всем видом демонстрировал готовность к прыжку, еще шаг - и он будет защищаться.

Как стало известно, по своей природе манул не забияка, но в момент опасности храбро бросается на врага.

Манул - самая маленькая дикая кошка в России. Это исчезающий вид, занесенный в Красную книгу РФ. Манул обитает в Туве, а также в Кош-Агачском и, возможно, Улаганском районе Республики Алтай. Дикий кот очень осторожен. Его сложно увидеть в дневное время суток, да и его следы реально обнаружить только зимой, когда есть снег.

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