Иркутская модель сломала позвоночник, убегая от маньяка в Дубае

20-летнюю модель из Иркутска Екатерину Стецюк госпитализировали в больницу Дубая после того, как в одной из гостиниц города на нее напал агрессивный мужчина.

По предварительным данным, россиянка получила травмы, выпрыгнув из окна шестого этажа - девушка спасалась от преследовавшего ее гражданина Пакистана, передает ТАСС.

Причем уголовное дело было заведено как в отношении нападавшего мужчины, так и в отношении самой россиянки - она подозревается в нанесении побоев гражданину Пакистана. То есть, мужчина, воспользовавшись помощью адвоката, подал встречный иск против сибирячки.

По словам генконсула РФ в Дубае Гоча Буачидзе, состояние госпитализированной Екатерины Стецюк сейчас оценивается как удовлетворительное. Она выписана из больницы и до окончания расследования ЧП будет находиться на территории ОАЭ.