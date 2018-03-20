Созданный сибирским подростком учебник по физике внедрят в школы

В Красноярске ученик 11 класса создал интерактивный учебник по физике, предназначенный для мобильных устройств с операционной системой Android. Изобретение сибиряка планируют внедрить в школьную программу в сентябре 2018 года, передает ТАСС.

Как пояснили в министерстве образования Красноярского края, мобильное приложение сделает возможным изучение физики в "легком и интересном 3D-формате", мотивируя учеников к самостоятельной исследовательской деятельности.

Юный автор проекта отметил, что интерактивный справочник даст любому школьнику равные возможности в обучении, даже если в самом учебном заведении нет ультрасовременного оборудования.

- Для лабораторных манипуляций с 3D оборудованием достаточно загрузить приложение на смартфон или планшет, выбрать необходимую лабораторную работу, ознакомиться с инструкцией и, с помощью камеры устройства, считывающей данные со специальных карточек в рамках разработанной программы, вывести трехмерные модели, - рассказали в краевом министерстве образования.

Сообщается, что созданное сибиряком приложение уже протестировали его одноклассники и учителя, дав высокую оценку учебнику. В свою очередь власти края материально поддержали изобретение, выделив на его развитие 50 тысяч рублей.