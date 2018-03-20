В Кузбассе перевернулась везущая пациента "скорая"

В Прокопьевске Кемеровской области полицейские выясняют причины дорожно-транспортного происшествия с автомобилем ГАЗ службы скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП случились накануне ночью. "Скорая", которая везла пациента в больницу, на улице Односторонней съехала с дороги и перевернулась. Водитель машины, двое медицинских работников, а также 38-летняя горожанка получили ушибы.

- Все обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, водитель "скорой" не учел неблагоприятные погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.