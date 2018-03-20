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20.03.2018 17:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

30 тысяч за стекляшки

Как уберечься от мошенников при покупке товаров онлайн
Текст: Екатерина Ковалевская, Михаил Сухарев
Российская газета - Экономика Северного Кавказа №7520 (57)
Онлайн-шопинг становится все более популярным способом приобрести нужную вещь во всех без исключения регионах СКФО. Так, расходы жителей Северного Кавказа в интернет-магазинах в 2017 году выросли в 3,3 раза по сравнению с 2016-м.
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего обманывают россиян

Как сообщила корреспонденту "РГ" представитель пресс-службы "Яндекс.Деньги" Анна Ковылянская, число покупок в Сети также увеличилось в 2,3 раза, а средний чек подскочил с 760 до 1390 рублей. Гораздо чаще жители СКФО стали покупать в интернете автозапчасти и автоаксессуары - количество выросло в 11,4 раза, а также бытовую технику, смартфоны и электронику - рост почти в 13 раз. Все популярнее стало приобретать в Сети зоотовары (рост в 7,1 раза), товары для офиса (в шесть раз) и даже ювелирные украшения и бижутерию (в 9,3 раза). Модно теперь заказывать в интернете еду (рост в 9,6 раза), а также преподносить любимым цветы, купленные не у бабушек на улице, а в онлайн-магазинах (девятикратный рост). При этом довольно значительно увеличился и средний чек, хотя тут, помимо прочего, сказываются инфляция, а также колебания курса валют, ведь многое сейчас заказывается на заграничных торговых площадках.

Любопытно, что активнее стали тратить средства в интернете жители Ингушетии, где расходы на онлайн-шопинг выросли в четыре раза, а количество приобретенных товаров - в 2,4 раза (это самая высокая динамика среди всех регионов Северного Кавказа). Практически не отстают от нее Ставропольский край и Кабардино-Балкария, где затраты подскочили в 3,9 раза. Впрочем, и все остальные республики СКФО показали очень высокую динамику.

Фото: depositphotos.com
"Средний" чек в магазине у граждан вырос вопреки многолетней традиции

Вместе с тем становится актуальнее и проблема высокого риска при покупке товаров онлайн. Как отмечают защитники прав потребителей, уже второй год подряд главная тема обсуждения среди них - это ситуация на онлайн-рынках. С ростом спроса на интернет-покупки увеличивается и количество недобросовестных продавцов. В 2017 году в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю поступило 107 обращений, связанных с нарушениями правил продажи товаров дистанционным способом. И хотя это на 10 обращений меньше, чем в 2016-м, связано такое снижение отнюдь не с тем, что мошенничеств стало меньше. Привлечь недобросовестных интернет-торговцев не так-то просто. И многие уже знают, что помочь им в этой ситуации вряд ли смогут, поэтому делают заказы на свой страх и риск, не жалуясь потом никуда. Хотя интернет-магазины, как и любые другие, подпадают под действие закона РФ "О защите прав потребителей".

- Очень часто люди, совершая покупки, не обращают внимание на главное - на то, что на сайте продавца отсутствуют реквизиты. Бывает, что реквизиты есть, но их никто не удосуживается проверить, и в итоге оказывается, что они принадлежат либо другой компании, либо фирме, которую уже ликвидировали, - рассказала корреспонденту "РГ" председатель правления Ставропольской краевой общественной организации защиты прав граждан и потребителей Лейла Сароян.

Другой легкий способ проверить честность продавца - позвонить перед покупкой на телефон обратной связи, указанный на сайте. Если же есть только форма, где можно оставить свой номер, и надпись "мы вам перезвоним", уже стоит задуматься о том, действительно ли удастся в случае проблем с покупкой связаться с продавцом. И тут уж, по мнению Лейлы Сароян, целесообразнее отказаться от этого ресурса.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Потребительскую корзину пополнят овощами и интернетом

Также нужно обратить внимание на отзывы о работе интернет-магазина, размещенные не только на сайте магазина, но и на сторонних ресурсах. Следует изучить условия оплаты, возврата и доставки товара. Не лишним будет поискать на сайте информацию, как можно вернуть товар и деньги в случае, если вещь не подошла по размеру или имеет недостатки.

Кроме того, надо внимательно следить за сроками доставки, если прошло максимально отведенное время, а если товар не получен, писать претензию о невыполнении договорных обязательств руководству интернет-магазина, в службу поддержки или на форум сайта.

Если необходимой информации нет, следует отказаться от покупки через такой сайт и обратиться к другому интернет-ресурсу.

- Случаев мошенничества много. Человек заказывает часы, а ему приходят духи. Бывает, что покупателю вообще ничего не высылают - утрамбовывают в посылку бумагу и оставляют расписку: "Просим прощения, по возможности вышлем ваш заказ". Тогда нужно обращаться сразу в правоохранительные органы, - добавила Лейла Сароян.

Из недавних обращений есть и вовсе вопиющие случаи. В Ставрополе женщина заказала через интернет-магазин серьги с бриллиантами за 30 тысяч рублей. Когда заказ пришел, она засомневалась в камнях и провела экспертизу. Оказалось, что вместо дорогих бриллиантов в серьгах были простые стеклышки. И доказать что-либо в этой ситуации практически невозможно, так как трудно установить, действительно ли продавец выслал серьги в таком виде или подмена произошла в процессе доставки.

Комментарий

Михаил Костюков, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю:

- В 2016 году управление провело 25 внеплановых проверок по жалобам потребителей на интернет-магазины. Тогда же началась разъяснительная работа с покупателями - как правильно выбрать продавца, что делать, если недоволен услугой или товаром. В 2017 году количество внеплановых проверок сократилось до пяти. Причиной снижения послужила самостоятельная защита покупателями своих прав, указанных в Законе о защите прав потребителей, что говорит о росте правовой грамотности населения.

Чаще всего покупатели интернет-магазинов жалуются на качество полученного товара (брак или несоответствие потребительских характеристик указанной на сайте информации), на неполучение после оплаты и невозможность связаться с продавцом. Для того чтобы избежать негативных последствий интернет-шопинга, управление Роспотребнадзора советует перед покупкой внимательно читать отзывы на сайте продавца и обязательно воспользоваться функцией обратной связи.

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