Названа предварительная причина взрыва в Мурманске

Причиной взрыва в жилом доме на улице Свердлова в Мурманске стала по предварительным данным утечка газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Впрочем, рассматриваются и иные версии - например, неисправность газового оборудования.

Напомним, взрыв в доме 6 корпус 1 по улице Свердлова прогремел незадолго до пяти вечера - сигнал на пульт дежурного поступил в 16.55. В здании рухнули перекрытия трех верхних этажей.

Как сообщили "РГ" в полиции, по крайней мере один человек погиб. По предварительной информации, еще пятеро или шестеро остаются под завалами. Дом отключили от газоснабжения.

Тем временем региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту взрыва.

️В Мурманске обрушился жилой дом, уже известно об одном погибшем, пять человек пострадало. Предварительная причина - взрыв бытового газа. Есть опасность дальнейшего обрушения. Спасатели на свой страх и риск эвакуируют заблокированных людей на 5-ом этаже. pic.twitter.com/ZJCdflKRgD — Королевство Алания (@monarh_alania) March 20, 2018