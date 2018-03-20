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20.03.2018 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа предварительная причина взрыва в Мурманске

Текст: Алексей Васильев (Мурманск)

Причиной взрыва в жилом доме на улице Свердлова в Мурманске стала по предварительным данным утечка газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Помощь 51 Мурманск/ vk.com
В Мурманске при взрыве обрушились три этажа жилого дома

Впрочем, рассматриваются и иные версии - например, неисправность газового оборудования.

Напомним, взрыв в доме 6 корпус 1 по улице Свердлова прогремел незадолго до пяти вечера - сигнал на пульт дежурного поступил в 16.55. В здании рухнули перекрытия трех верхних этажей.

Как сообщили "РГ" в полиции, по крайней мере один человек погиб. По предварительной информации, еще пятеро или шестеро остаются под завалами. Дом отключили от газоснабжения.

Тем временем региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту взрыва.

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