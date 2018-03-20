Петербургский музей "Спас на Крови" запустил экскурсии для слепых

Петербургский музей-памятник "Спас на Крови" предложил слабовидящим и слепым посетителям специальные экскурсии. Проект "Увидеть невидимое" состоит из нескольких приспособлений, которые дают возможность людям с ограничениями по зрению представить, как выглядит этот красивейший храм Петербурга снаружи, а также тактильно "полюбоваться" его внутренним убранством.

- Для этого посетителям предлагается ощупью осмотреть макет храма, выполненный в масштабе 1 к 135, а также макет сени над местом смертельного ранения императора Александра II, - рассказал корреспонденту "РГ" куратор проекта Анатолий Шарий. - Кроме того, экскурсионный маршрут включает семь рельефно-графических изображений, на которых методом 3D-типирования воспроизведены главные святыни храма Спаса на Крови - настенная роспись Рождества Христова, икона благоверного князя Александра Невского, рельеф иконостаса и другие изображения.

Примечательно, что незрячие посетители смогут представить и камнерезное искусство мастеров, создававших храм: для этого в рамках экскурсии им предлагается ощутить три уровня отделки мрамора, до и после финальной полировки.

Маршрут снабжен аудиогидом с тифлокомментарием. Сотрудники музея считают, что новый проект будет пользоваться популярностью у воспитанников специализированных образовательных учреждений не только Петербурга, но и других городов страны.