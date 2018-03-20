В Петрозаводске объявились представители компании, которая предлагает проводить некие исследования в школах, используя для этого биометрические данные учащихся. Министерство образования республики заявляет о том, что подобные исследования противоречат Федеральному закону "О персональных данных".

Речь идет о так называемом "дерматоглифическом тестировании". Это когда по папиллярным узорам на пальцах пытаются рассказать о склонностях человека к тому или иному виду профессиональной деятельности, творчества, спорта, а также к заболеванию.

Не так давно подобный вендинговый автомат для тестирования появился в одном из торговых центров Петрозаводска, и каждый желающий, заплатив отнюдь не маленькую сумму, мог узнать о себе или своем ребенке много интересного. Кстати, на сайте, который рекламирует разные коммерческие предложения, говорится, что серьезных материальных затрат для приобретения вендингового аппарата не требуется: стоимость оборудования обойдется от 120 до 160 тысяч рублей, и рекомендуется устанавливать его в людных местах - в том числе у вузов и школ.

Но аппарат в торговом центре - это одно, взрослые люди сами платили деньги и решали за своих детей, использовать их биометрические данные или нет. В Карелии же инициаторы тестирования напрашиваются в школы.

- Мы тесно общаемся с родителями своего восьмого класса, - рассказала "РГ" мама одной из петрозаводских школьниц Елена Суворова. - И слышали, что можно пройти подобное тестирование. Мнения разные. Большинство категорически против: считают, что вся эта хиромантия - сплошная ерунда, плюс ко всему с какой стати где-то оставлять отпечатки пальцев детей? Но есть и такие, кто доверяет и хотел бы определиться, какими предметами стоит усиленно заниматься, чтобы готовиться к поступлению в вуз. Мол, узоры на пальцах не соврут.

Дошло до того, что на этот коммерческий проект пришлось откликнуться и комиссии по борьбе с лженаукой во главе с академиком РАН Евгением Александровым. Она предупреждает, что по отпечаткам пальцев определение характера человека и его предрасположенности к заболеваниям посчитали лженаучным, так как никакой связи между отпечатками пальцев и психикой, построением тела, активностью обмена веществ, интеллектом, темпераментом не существует. Это подтвердили исследования, которые проводились в том числе и в Московском государственном университете.

- Поводов для серьезного беспокойства нет, - успокаивает руководитель информационно-аналитического управления администрации Петрозаводского городского округа Анникки Сильченко. - В управлении образования сообщили, что подобные тестирования не поддерживают и рекомендуют школам не пользоваться данными услугами, тем более коммерческими.