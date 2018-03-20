Долги за коммунальные ресурсы продолжают расти во всех регионах, и Северо-Запад не является исключением. При этом порой возникает парадокс: немалая доля в сумме долга принадлежит бюджетным организациям, где все расходы определены заранее и где присвоить деньги существенно сложнее. Региональные парламентарии просят федеральный центр ввести для бюджетников фиксированные тарифы на электроэнергию.

Свободные цены для несвободного кошелька

Депутаты Ленинградской области выступили с инициативой снизить коммунальный "пресс" на бюджетные организации, направили в Москву обращение, в котором просят установить для бюджетных учреждений фиксированную цену на электроэнергию. На заседании регионального Заксобрания в конце февраля парламентарии проголосовали за это предложение. Инициатором обращения стала комиссия Заксобрания по ЖКХ и ТЭК.

Законодатели предлагают выделить бюджетные организации в отдельную категорию по-требителей электроэнергии, для которых будет установлена предельная цена на электричество по аналогии с населением. Сегодня бюджетные учреждения покупают электроэнергию как и прочие участники рынка - по свободной цене, которую государство не регулирует.

А значит, цена может меняться произвольно, и ее колебания могут достигать 10 процентов, отметили в Заксобрании. При этом бюджет таких учреждений не может "колебаться" вместе с ценами, поскольку он утверждается на год, и любые его корректировки сложны и требуют длительного времени. В результате бюджетные организации оказываются в числе должников, что создает сложности как для них, так и для продавцов ресурсов.

- Если предложение будет реализовано, то удастся упорядочить финансовые отношения по всей цепочке, - отмечает председатель комиссии по ЖКХ Михаил Коломыцев. - Это поможет избежать неконтролируемого роста дебиторской и кредиторской задолженности

участников оптового и розничного рынков и снизить на 15-20 процентов затраты бюджетных организаций на приобретение электроэнергии.

Три четверти счета

Аналитики отмечают, что организации бюджетной сферы потребляют около 15 процентов электроэнергии, вырабатываемой в России. Финансирование данной сферы сокращается, при этом электроэнергия стремительно дорожает. Все это приводит к тому, что многие организации лишились возможности своевременно рассчитываться за поставляемые блага цивилизации. В число должников попадают не только школы, детские сады, больницы и муниципальные котельные, но даже структуры МВД. Стражи порядка сегодня в состоянии оплачивать только три четверти расходов на электроэнергию - на большее не хватает финансов.

- В 2017 году рост стоимости электроэнергии составил около 30 процентов по отношению к 2016 году, - отметил в одном из интервью Александр Борошнин, генеральный директор крупнейшего поставщика электроэнергии в Ленинградской области. - Экономическое состояние предприятий на территории региона ухудшается, платежеспособность населения падает. Все это способствует росту уровня дебиторской задолженности. На

1 ноября этого года просроченные долги за электроэнергию выросли на 5 процентов и составили более 340 миллионов рублей. Основной категорией потребителей-должников являются ресурсоснабжающие организации (РСО) и ЖКХ. Отдельно необходимо сказать про бюджетных потребителей. Экономия затрат на федеральном и региональном уровнях параллельно с резким ростом цен на поставку электроэнергии привели к отсутствию у ряда бюджетных организаций средств для своевременных расчетов за поставки электроэнергии.

Замкнутый круг

По мнению экспертов, порядок формирования цен на электроэнергию для бюджетных организаций выглядит не слишком логичным. Генерирующие компании - в том числе и те, которые принадлежат государ-ству - продают электроэнергию и мощность на оптовом рынке по нерегулируемым ценам, существенно превышающим тарифы, утвержденные для этих электростанций, отмечает Михаил Коломыцев. При этом в тариф включены субсидии на строительство новых мощностей и мусоросжигательных заводов, развитие возобновляемых источников электроэнергии, в том числе солнечных и ветряных электростанций, которые могут оправдывать себя лишь в отдельных регионах России, где нет централизованного энергоснабжения. Заложены в тариф и расходы на выравнивание цен на электроэнергию для отдельных регионов, и перекрестное субсидирование населения России. Скажем, на Дальнем Востоке нужно держать цены на определенном уровне, но экономически это нереально, и приходится направлять туда часть финансовых потоков из других субъектов. Например, в Ленинградской области доля перекрестного субсидирования в цене составила в минувшем году более 5,7 миллиарда рублей.

- В то же время государство вынуждено изыскивать дополнительные резервы для покрытия долгов бюджетных организаций перед гарантирующими поставщиками, то есть розничными продавцами электроэнергии, - добавляет парламентарий. - А они, в свою очередь, тоже должны искать средства и перечислять деньги в адрес генерирующих и сетевых организаций за бюджетные предприятия, которые не могут оплатить счета. Получается своеобразный замкнутый круг, долги копятся на всех уровнях. На 14 декабря 2017 года общая задолженность участников оптового рынка электроэнергии и мощности составила 65,9 миллиарда рублей, увеличившись с 1 декабря на 300 миллионов. Возникает вопрос: неужели больницы, школы,

детские сады должны обеспечивать коммерческую прибыль энергетическим организациям на таком же уровне, как и коммерческие структуры?

Аналогичные проблемы возникают и в других регионах Северо-Запада, и касаются они не только электроэнергии. Например, в Республике Коми задолженность потребителей за ЖКУ перед предприятиями составила 8 миллиардов рублей. Долги населения - 4,8 миллиарда, в том числе просроченные - 3,2 миллиарда. Неплатежи бюджетных организаций превысили 427 миллионов рублей, сообщил вице-премьер республики Константин Лазарев. Дело дошло до того, что в сентябре глава Коми ввел ручное управление бюджетом в Удорском, Прилузском, Сысольском и Корткеросском районах из-за неплатежей за услуги ЖКХ и долгов бюджетных организаций перед коммунальщиками. Но эксперты отмечают: проблему коммунальных долгов нельзя сводить к простому желанию потребителей коммунальных благ присвоить себе деньги ресурсников. Проблема гораздо сложнее, одна из главных ее причин в том, что сфера ЖКХ регулируется государством недостаточно профессионально. Полагаться на волю "невидимой руки рынка" здесь нельзя, поскольку речь идет о работе систем жизнеобеспечения.

Мнение

Оксана Баландина, старший преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС:

- Одна из главных причин того, что бюджетные организации становятся должниками за коммунальные ресурсы, заключена в том, что не налажено взаимодействие между участниками этого рынка. Бюджеты составляются в декабре, а тарифы обновляются в июле. И точно посчитать свои расходы бюджетные организации не могут. Эта проблема должна решаться законодательно. Либо повышение тарифов должно происходить один раз в год, с 1 января, либо должны быть какие-либо иные инструменты, которые позволят бюджетным учреждениям выйти из этого порочного круга. Подавляющее число энергоснабжающих организаций - государственные. Получается, что сегодня у нас государ-ство не может договориться само с собой.